Урожайный грибной год привел к росту числа обращений на инфолинию по вопросам отравлений

Несколько урожайных лет подряд привели к росту числа отравлений грибами. «В прошлом году к концу сезона на инфолинию по вопросам отравлений поступило рекордное количество звонков - 123, и в этом году ситуация примерно такая же. Такое количество обращений вызывает беспокойство, поскольку все случаи отравления грибами можно предотвратить», - отметила руководитель Информационного центра по отравлениям Маре Одер.

«Я призываю всех любителей грибов не пытаться определить гриб с помощью мобильных приложений или в специальных группах в социальных сетях. Освещение и другие факторы могут настолько сильно повлиять на изображение, что определить гриб совершенно невозможно. Не стоит доверять комментариям, оставленным под публикациями с просьбой определить гриб - они могут быть опрометчивыми и неточными. При любом сомнении лучшим вариантом будет оставить гриб в лесу. Достоверно определить тип гриба могут только ученые-микологи. Одна из прекрасных возможностей встретиться с ними - посетить выставку грибов, которая пройдет в Эстонском музее природы», - добавила Одер.

Большое число обращений с подозрением на отравление грибами заставляет вновь напомнить всем, что грибы нужно чистить, готовить и употреблять в пищу сразу в день сбора, поскольку они являются скоропортящимся продуктом, а разогретое грибное блюдо может вызвать раздражение пищеварительного тракта. «Когда грибное блюдо предлагается в гостях, то никогда не будет лишним уточнить, из каких грибов оно приготовлено. В случае возникновения проблем со здоровьем эта информация понадобится специалисту при оказании помощи», - подчеркнула Одер.

В случае подозрения на отравление грибами следует позвонить на инфолинию по вопросам отравлений 16662 и следовать рекомендациям специалиста. Инфолиния является анонимной, работает круглосуточно и ежедневно. Помощь можно получить на эстонском и русском языке.

При подозрении на отравление грибами важно выяснить, какие именно грибы были съедены. Также важно знать, когда были съедены грибы и когда появились симптомы.

При лечении отравлений грибами часто используется активированный уголь, поэтому в каждой домашней аптечке должно быть 50 г или 200 таблеток активированного угля на взрослого человека. Тем не менее, принимать активированный уголь можно только по рекомендации специалиста информационной линии!