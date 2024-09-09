Керсти Кальюлайд: спорт нуждается в переменах, я баллотируюсь на пост президента Эстонского олимпийского комитета

«Последние полторы недели были безумно насыщенными - мне удалось пообщаться со многими, но, к сожалению, далеко не со всеми членами ЭОК. Однако я увидела, что мои мысли о будущем ЭОК были тепло приняты, и мне кажется, что значительная часть спортивного мира хочет перемен. Это подтверждают и решения уже 25 членов ЭОК выдвинуть меня кандидатом в президенты организации. Это большое доверие, и я подтверждаю, что баллотируюсь на пост президента Эстонского олимпийского комитета. Надеюсь, что в ближайшие дни число тех, кто меня поддерживает, увеличится», - сказала Керсти Кальюлайд. Для того, чтобы баллотироваться на пост президента ЭОК, необходима поддержка как минимум 15 членов организации, а крайний срок выдвижения кандидатов - 13 сентября.

По словам Кальюлайд, она рада, что в последние несколько недель и спортивное сообщество, и общественность начали все более оживленные дебаты о роли Олимпийского комитета и о том, какие изменения нужны эстонскому спортивному управлению.