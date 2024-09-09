Экс-президент Керсти Кальюлайд, которая в конце августа объявила о том, что рассматривает возможность баллотироваться на пост следующего президента Эстонского олимпийского комитета (ЭОК), уже пообщалась со значительным количеством членов ЭОК и поделилась с ними своим видением будущего эстонского спорта. На сегодняшний Кальюлайд набрала необходимое для выдвижения своей кандидатуры на пост президента ЭОК количество голосов и приняла решение баллотироваться на этот пост.
Керсти Кальюлайд: спорт нуждается в переменах, я баллотируюсь на пост президента Эстонского олимпийского комитета
«Последние полторы недели были безумно насыщенными - мне удалось пообщаться со многими, но, к сожалению, далеко не со всеми членами ЭОК. Однако я увидела, что мои мысли о будущем ЭОК были тепло приняты, и мне кажется, что значительная часть спортивного мира хочет перемен. Это подтверждают и решения уже 25 членов ЭОК выдвинуть меня кандидатом в президенты организации. Это большое доверие, и я подтверждаю, что баллотируюсь на пост президента Эстонского олимпийского комитета. Надеюсь, что в ближайшие дни число тех, кто меня поддерживает, увеличится», - сказала Керсти Кальюлайд. Для того, чтобы баллотироваться на пост президента ЭОК, необходима поддержка как минимум 15 членов организации, а крайний срок выдвижения кандидатов - 13 сентября.
По словам Кальюлайд, она рада, что в последние несколько недель и спортивное сообщество, и общественность начали все более оживленные дебаты о роли Олимпийского комитета и о том, какие изменения нужны эстонскому спортивному управлению.
«Это также было одной из моих целей – вывести дискуссии на более широкий уровень, чтобы каждая федерация и спортивная организация обсудили, что их радует в данный момент, где они видят проблемные места и как это решить. Какой бы кандидат ни победил, эти дебаты дадут нам много пищи для размышлений. И каждый спортивный клуб мог бы также узнать у своего союза или федерации, что они отстаивают и как будут голосовать», - сказала Керсти Кальюлайд.
Кальюлайд также пригласила СМИ организовать в ближайшие недели дебаты между всеми кандидатами на пост президента ЭОК.
Решение поддержать кандидатуру Керсти Кальюлайд в данный момент выразили:
Eesti Castingu Liit (Эстонский союз кастинга)
Eesti Dartsi Liit (Эстонский союз дартса)
Eesti Firmaspordi Liit (Эстонский союз спорта для фирм)
Eesti Jahtklubide Liit (Эстонский союз яхтклубов)
Eesti Jalgpalli Liit (Эстонский футбольный союз)
Eesti Jalgratturite Liit (Эстонский велосипедный союз)
Eesti Jäähokiliit (Эстонский хоккейный союз)
Eesti Kelguspordi Liit (Эстонский союз санного спорта)
Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon (Эстонская федерация биатлона)
Eesti Matkaliit (Эстонский походный союз)
Eesti Paraolümpiakomitee (Эстонский параолимпийский комитет)
Eesti Politsei Spordiliit (Эстонский полицейский спортивный союз)
Eesti Ratsaspordi Liit (Эстонский союз конного спорта)
Eesti Spordimeditsiini Föderatsioon (Эстонская федерация спортивной медицины)
Eesti Spordiselts Põhjakotkas (Эстонское спортивное общество «Северный орел»)
Eesti Tennise Liit (Эстонский теннисный союз)
Eesti Veemoto Liit (Эстонский союз водно-моторного спорта)
Eesti Võimlemisliit (Эстонский гимнастический союз)
Eriolümpia Eesti Ühendus (Эстонское объединение спецолимпиады)
Герд Кантер
Ирина Эмбрих
Тыну Эндрексон
Тыну Тынисте
Võrumaa Spordiliit (Спортивный союз Вырумаа)
Ühendus Sport Kõigile (Объединение «Спорт для всех»)
Выборы президента ЭОК состоялся 11 октября.