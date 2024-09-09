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Почтовая компания: не посылайте овощи и фрукты через посылочные автоматы!

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Помидоры. Фото иллюстративное.
Помидоры. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik

Многим садоводам и огородникам наверняка хотелось бы поделиться урожаем со своими друзьями и родственниками, живущими в другом конце Эстонии. Однако это доставляет почтовым компаниям немало головной боли.

Компания Itella Smarpost поделилась проблемой на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечают представители Smarpost, с наступлением осени люди все чаще отправляют через посылочные автоматы свежие овощи и фрукты: помидоры, огурцы, яблоки, грибы и т. д.

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