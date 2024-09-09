Почтовая компания: не посылайте овощи и фрукты через посылочные автоматы!

Компания Itella Smarpost поделилась проблемой на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечают представители Smarpost, с наступлением осени люди все чаще отправляют через посылочные автоматы свежие овощи и фрукты: помидоры, огурцы, яблоки, грибы и т. д.