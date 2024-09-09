Сегодня в истории Массовое отравление метанолом привело к гибели 68 жителей Эстонии

Метаноловая трагедия произошла в Пярну и его окрестностях 9-10 сентября 2001 года, когда в результате массового отравления изготовленным из метанола самогоном погибли 68 человек. Сорок человек стали инвалидами первой группы и еще трое - инвалидами второй группы.