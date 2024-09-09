2001 год - массовое отравление метанолом в Пярну, в результате которого погибли 68 человек и пострадали 43.
Для подписчиков
Сегодня в истории ⟩ Массовое отравление метанолом привело к гибели 68 жителей Эстонии
Метаноловая трагедия произошла в Пярну и его окрестностях 9-10 сентября 2001 года, когда в результате массового отравления изготовленным из метанола самогоном погибли 68 человек. Сорок человек стали инвалидами первой группы и еще трое - инвалидами второй группы.
6 сентября 2001 года работники AS Baltfet 17-летний Денис Плечкин и 18-летний Роберт Петров украли десяток бочек с метанолом. Кража была заказана грузчиком AS Maseko Сергеем Майстришиным. Бочки были вывезены на микроавтобусе в родительский дом Майстришина в волости Тахкуранна. Метанол под видом этилового спирта был продан реализатору подпольного алкоголя Александру Соболеву, который заплатил за товар 76 000 крон.