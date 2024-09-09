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Невнимательная автоледи сбила мотоциклиста на шоссе

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

В деревне Мустивере неподалеку от Вильянди накануне произошло дорожно-транспортное происшествие: дама за рулем автомобиля не уступила дорогу мотоциклисту.

По данным полиции, ДТП произошло в Вильяндиском уезде на 48-м километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа.

52-летняя автоледи, управлявшая автомобилем Hyundai Tucson, при повороте налево не заметила мотоциклиста на Kawasaki VN 800A, двигавшегося по встречной полосе.

28-летний мотоциклист в результате столкновения получил травмы и был доставлен в больницу.

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