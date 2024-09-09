Финский Lidl поместил защитный элемент в неожиданный продукт: неужели его так часто крадут?

Сотрудники магазина Lidl в Тампере решили прикрепить к упаковке жареных фисташек бренда Alesto защитный элемент. Необычная мера безопасности касается только фисташек, другие виды орехов она не затрагивает.

«Для предотвращения краж в наших магазинах используются различные методы, иногда мы можем установить на некоторые товары защитный элемент», - ответил на запрос Ilta-Sanomat представитель Lidl.

Объектом кражи обычно являются небольшие, но ценные по цене за килограмм продукты. Часто защитный элемент крепят к упаковкам с мясной и рыбной продукцией, но размещение элементов защиты может варьироваться от магазина к магазину.

Фисташки, однако, не самые ценные по цене за килограмм. Пакетик весом 250 граммов стоит 3,95 евро, а 500 граммов - 7,45 евро. Соответствующие цены за килограмм составляют 15,80 и 14,90 евро.

Угроза исчезновения фисташковых орехов была отмечена Международным союзом охраны природы (МСОП). Согласно классификации угроз МСОП, фисташка обыкновенная относится к видам, которые нуждаются в мониторинге. Это, в свою очередь, означает, что вскоре фисташки могут попасть в высшую категорию угрозы исчезновения.