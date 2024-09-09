Член легкоатлетического клуба Kalev Патрик Томассон из Пярнуской спортивной школы 6 сентября отпраздновал свое 13-летие. Двумя днями ранее Томассон установил рекорд Эстонии в метании диска в возрастной группе до 14 лет.
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13-летний подросток из Пярну побил рекорд Эстонии
Рекорд страны по метанию диска в возрастной группе до 14 лет был установлен на соревнованиях в Вильянди: результаты пяти из шести попыток Патрика Томассона превысили 41 метр.
Самой удачной оказалась четвертая попытка Томассона: подопечный тренера Рауно Кирхбаума отправил 750-граммовый диск на расстояние 46 метров и 33 сантиметра.