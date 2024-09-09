Со следующей недели по всей Эстонии будет праздноваться День народов

День народов Эстонии в 2005 году инициировала Ассоциация народов Эстонии с целью сплотить общины всех живущих здесь народностей. С тех пор День народов празднуется по всей стране разнообразными мероприятиями.

«Празднование Дня народов позволяет национальным общинам раскрыться для всей Эстонии. Тем самым для всех нас открывается возможность уделять еще больше внимания многообразию культур в нашей стране и ценить его, - отметил руководитель Фонда интеграции Дмитрий Московцев. - В рамках нынешнего Года богатства культур мы отметим День народов более масштабно, чем раньше: в каждом уезде и с участием большего числа общин».

Насыщенная программа мероприятий, посвященных Дню народов, была подготовлена в сотрудничестве с Ассоциацией народов Эстонии, Эстонским центром народной культуры, Союзом культурных объединений Эстонии, Таллиннским Департаментом культуры и спорта, Интеграционным центром Ида-Вирумаа и различными национальными культурными объединениями.

«Вместе мы не только продолжим добрые традиции, но и создадим новые. В этот раз отметим День народов не только в Эстонии, но и за ее пределами: каждый из нас может начать праздничный день, 24 сентября, с поднятия государственного флага, а также надеть в этот день национальный костюм или добавить национальные элементы в повседневную одежду», - сказала президент Ассоциации народов Эстонии Наталия Ермакова.

Мероприятия, посвященные Дню народов, предоставляют возможность людям любого возраста ознакомиться с кухней, танцами, языком, музыкой, искусством и другими особенностями различных национальных культур. Мероприятия пройдут по всей Эстонии - в культурных центрах и библиотеках, в общинных центрах и на центральных площадях, в садах и дворах. Большинство мероприятий являются бесплатными.

С программой празднования Дня народов Эстонии можно ознакомиться на сайте Года богатства культур www.kultuuririkkus.ee.