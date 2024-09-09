Рейтинговое агентство Moody's подтвердило высокий кредитный рейтинг Эстонии на уровне А1, прогноз по рейтингу стабильный.
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Агентство Moody's подтвердило высокий кредитный рейтинг Эстонии
«Международные учреждения по-прежнему высоко оценивают кредитоспособность Эстонии», - констатирует глава отдела государственного казначейства Министерства финансов Янно Луурмеэс.
По его словам, рейтинг на уровне А1 сигнализирует инвесторам, что кредитование Эстонского государства перспективно и безопасно.