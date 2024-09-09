Создание фирмы в Эстонии занимает считаные минуты: эксперт рассказывает о шагах, которые необходимо предпринять

Каждый месяц в Коммерческом регистре регистрируется около 2000 новых юридических лиц, и им может понадобиться множество новых услуг, от банковских и коммуникационных до организации бизнес-обедов. «Если у каждого второго финна есть своя баня, то почти у каждого второго жителя Эстонии есть своя фирма. В Эстонии сложилась предпринимательская среда, и у молодых людей, скорее всего, уже в университете есть хотя бы несколько друзей-предпринимателей», - говорит Корк.

Для реализации хорошей бизнес-идеи требуется создать фирму. В Эстонии это очень просто: компанию можно создать на портале электронного Коммерческого регистра, и в большинстве случаев это занимает всего несколько минут. По словам эксперта, регистрация компании - это самая простая часть для будущего предпринимателя.

Корк отметил, что финансовая история компании начинается с создания банковского счета, и чем длиннее эта история, тем проще и быстрее получить кредит в будущем, если он понадобится. Кроме того, начинающему предпринимателю стоит изучить возможность получения различных бизнес-грантов в соответствии с его профилем, и подать заявку: например, в Фонд предпринимательства и инноваций KredEx или в местное самоуправление.

Истории успеха из прошлого создают благоприятную ситуацию для новых участников в плане финансирования. «Привлечение финансирования очень важно для стартапов. Благодаря нашим историям успеха Эстония также является привлекательным регионом для иностранных инвесторов, и они продолжают вкладывать в нашу страну деньги», - сказал руководитель отдела розничного банкинга Luminor в Эстонии.

«Определенно стоит обратиться в банк за консультацией, чтобы совместно изучить потребности стартапа или относительно молодой компании, и найти оптимальные решения. Всегда есть возможность получить кредит и привлечь инвесторов, если у вас есть хорошая идея. Кроме того, в Эстонии много высококвалифицированной рабочей силы, накоплен хороший опыт, который, несомненно, можно применить в стоящем предприятии», - ободрил будущих предпринимателей Корк.