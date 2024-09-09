Эстонец, променявший шахматы на покер, заработал почти полмиллиона евро

После 13-часового игрового дня 27-летний Ладва в решающем туре победил Артема Ласовского из Белоруссии и завоевал третий в карьере титул EPT на турнире, завершившемся в 4 часа утра.

Тем самым Ладва заработал 439 400 евро – львиную долю призового фонда размером 1,44 млн евро.

Ладва сыграл за покерным столом лучше таких профессионалов как Патрик Антониус, Ник Петранджело, Майк Уотсон и Сэм Гринвуд. Благодаря этой победе его доход от лайв-турниров превысил отметку в миллион евро. А с учетом онлайн-турниров сумма его выигрышей превышает 1,4 миллиона евро.

Ладва является четырехкратным чемпионом Эстонии по шахматам, у него титул гроссмейстера, но в последние годы он сосредоточился на покере.