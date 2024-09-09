Что тревожит в переходе на эстонский? Какие вопросы возникли? Расскажите нам – и получите ответы

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Как выглядит переход?

В 2024/2025 учебном году на эстонский язык обучения переходят русскоязычные детские сады, а также первые и четвертые классы основных школ. В следующем году переход продолжится в третьих и пятых классах и к 2030 году все основные школы станут эстоноязычными.

К 2032 году на эстонский язык полностью перейдут и гимназические классы, где сейчас 60 процентов предметов преподается на эстонском языке. Государство выделило на весь период перехода дополнительные средства для методической поддержки школ, проведения языковых курсов для учителей, дополнительных выплат учителям перехода в Ида-Вирумаа, а также создало 445 дополнительных учебных мест на педагогических отделениях в вузах.

Министерство образования сообщило, что у всех учеников остается возможность изучать родной язык и культуру. Школа может вводить предметы по выбору, которые поддерживанию сохранение культуры национальных меньшинств.