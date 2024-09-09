ГРАФИК На каких должностях предлагают лучшие зарплаты в Эстонии?

В сравнении зарплатных предложений, открыто указанных в вакансиях, самым высоким оказался диапазон заработной платы для врачей - в среднем от 3650 до 4150 евро. На втором месте по зарплатам - предложения для менеджеров по продажам (1900-4000 евро), а на третьем - для IT-специалистов (2900-3750 евро).