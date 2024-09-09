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ГРАФИК На каких должностях предлагают лучшие зарплаты в Эстонии?

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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: RomanR/Shutterstock

Согласно обзору более 8800 вакансий с публичными зарплатными предложениями на портале CVKeskus.ee, наибольшие зарплаты в этом году предлагались врачам, которые опередили IT-специалистов по уровню заработной платы.

Перевод: Сергей Светлов

В сравнении зарплатных предложений, открыто указанных в вакансиях, самым высоким оказался диапазон заработной платы для врачей - в среднем от 3650 до 4150 евро. На втором месте по зарплатам - предложения для менеджеров по продажам (1900-4000 евро), а на третьем - для IT-специалистов (2900-3750 евро).

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