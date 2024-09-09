«Если вы заметили подозрительную деятельность или обладаете информацией о краже надгробий, немедленно сообщите об этом в полицию, по электронной почте kalmistuteenused@kadriorupark.ee или по телефону 651 0101», - сообщил управляющий кладбищами Таллинна.

Вандализм на кладбищах

Если у вас есть информация о том, что украденный на кладбище памятник пытаются перепродать, об этом нужно сообщить в полицию по адресу: pohja.vihjed@politsei.ee.

Если вы обнаружили, что могила подверглась нападению, можно сделать фотографии и передать их в полицию вместе с заявлением в среде самообслуживания.

149-я статья Пенитенциарного кодекса «Осквернение памяти умершего»:

«Воспрепятствование похоронной или поминальной церемонии, разорение могилы или иного места, признанного местом последнего упокоения, или надгробного памятника либо кража предмета с указанных мест – наказываются денежным взысканием или тюремным заключением на срок до одного года».

Источник: Департамент полиции и погранохраны