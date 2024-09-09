В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Ласнамяэ во время движения загорелся автомобиль, который в результате пожара был полностью уничтожен.
ФОТО ⟩ В Таллинне сгорел автомобиль, воспламенившийся во время движения
В воскресенье в 2:23 в Центр тревоги поступил вызов на улицу Бетоони, где открытым пламенем горел легковой автомобиль Volvo.
Водитель успел выбраться из горящего автомобиля и не пострадал. Спасатели Ласнамяэ потушили машину в 2:54.
По словам владельца, автомобиль загорелся во время движения, сообщает Пыхьяский спасательный центр.