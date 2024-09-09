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ФОТО В Таллинне сгорел автомобиль, воспламенившийся во время движения

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В Ласнамяэ автомобиль загорелся во время движения.
В Ласнамяэ автомобиль загорелся во время движения. Фото: Põhja päästekeskus

В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Ласнамяэ во время движения загорелся автомобиль, который в результате пожара был полностью уничтожен.

В воскресенье в 2:23 в Центр тревоги поступил вызов на улицу Бетоони, где открытым пламенем горел легковой автомобиль Volvo.

Водитель успел выбраться из горящего автомобиля и не пострадал. Спасатели Ласнамяэ потушили машину в 2:54.

По словам владельца, автомобиль загорелся во время движения, сообщает Пыхьяский спасательный центр.

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