Исследование: школьники в Харьюмаа испытывают сильное переутомление

Прошедшее этой весной исследование охватило 1762 учеников из 19 школ Харьюмаа и было сфокусировано на оценке благополучия школьников в шести категориях: переутомление, успехи в школе, концентрация, способность справляться с эмоциями, физическое самочувствие и отношения. Результаты показывают, что более половина школьников испытывает из-за школы высокую степень усталости и каждый пятый чувствует себя одиноким.

Более 52 процентов школьников испытывают переутомление - подростки быстро устают из-за учебы, большинство из них после окончания школьного дня не способны ничем заняться.

«Переутомление - это проблема, которая может серьезно повлиять на психическое и физическое здоровье подростков. Кроме того, сильное переутомление вредит успехам в учебе. Если мы не будем уделять этому достаточно внимания, последствия могут быть продолжительными», - прокомментировала Керсти Пеэнема из Helge Kool MTÜ.

Среди учеников девятых классов беспокойство внушает и ухудшение физического и эмоционального благополучия. Более 44 процентов девятиклассников считают, что недостаточно хорошо учатся - этот показатель заметно выше, чем среди семиклассников. Это повышает риск стресса и тревожности, которые могут привести к снижению мотивации и существенно отразиться на дальнейшей учебе.

В исследовании также отмечается рост чувства одиночества. Особую тревогу внушают девятиклассники, почти 20 процентов которых чувствуют себя одинокими. В седьмых классах этот показатель немного ниже, но все же заметный - чуть больше 17 процентов.

Показатели в категории отношений в целом хорошие, но, как показали результаты исследования, в девятых классах больше конфликтов с учителями и отношения с одноклассниками также несколько хуже.

Опираясь на результаты исследования, Helge Kool MTÜ рекомендовало ряд мер, в том числе рассмотреть возможность позже начинать школьный день и проводить более долгие уроки, которые позволили бы школьникам лучше сфокусироваться на материале. Также подчеркивается необходимость предлагать подросткам больше поддержки и ресурсов, чтобы они смогли лучше справляться со своими эмоциями и избежать выгорания.

Helge Kool MTÜ и HOL выразили надежду на то, что результаты исследования дадут школам и местным самоуправлениям нужный импульс, чтобы приступить к необходимым изменениям, которые позволили бы подросткам лучше справляться со школой и повседневной жизнью.