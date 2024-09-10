Таллиннцы жалуются на наркоманов, которые облюбовали новое место рядом с жилыми домами. Теперь гулять там из-за скопившегося количества мусора не только неприятно, но и опасно - то и дело рискуешь наступить на шприц.
Наркоманы облюбовали укромное место рядом с жилыми домами, таллиннцы обеспокоены
«О злосчастном и внезапно ставшим знаменитым Пустыре с насекомыми (Путукавяйл), расположенном между улицами Сыле, Пухангу и Эхте, в СМИ писали не раз. Его перекопали и закопают еще не скоро, и все неудобства, связанные с этими раскопками века, перечислялись - кроме одного. Дело в том, что в воспетом поэтами и городскими властями "разнотравье" таились не только клещи и зайцы, но и наркоманы - и теперь последние утратили привычную среду обитания. А вылилось это вот во что», - начинает свой рассказ житель Пыхья-Таллинна Алексей.
По его словам, в том месте, где Пухангу делает поворот, как раз между обрамляющими пустырь гаражами и домом № 53 по этой же улице, проходит ведущая на бульвар Кольде дорога без тротуара. А за домом, подъездами обращенным в другую сторону, расположена небольшая, но очень приятная зеленая зона с тропинкой, по которой можно пройти без риска попасть под машину.