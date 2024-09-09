В этом году на долю электромобилей приходится менее семи процентов от общего объема продаж новых автомобилей. По сравнению с соседними странами внедрение электромобилей в Эстонии проходит медленнее, и одной из причин этого является относительно низкий уровень осведомленности людей о возможностях зарядки электромобилей дома. Руководитель по обслуживанию Topauto Дан Мустъятсе и член правления Terminal Oil Алан Вахт посоветовали, какое зарядное устройство для электромобиля выбрать и установить у себя дома.
Автодилер: покупатели электромобилей должны лучше разбираться в вариантах домашней зарядки
«Мы довольно часто замечаем, что люди не продумывают вопрос приобретения домашнего зарядного устройства. Я рекомендую относиться к такому устройству как к любому необходимому дополнительному оборудованию для автомобиля - например, к зимним шинам - и сразу приобретать его вместе с новым автомобилем, - отметил Мустъятсе. - Стоимость зарядного устройства может быть сопоставима с ценой одного-двух комплектов хороших зимних шин, но оно значительно удобнее простой зарядки от настенной розетки».
Однофазная или трехфазная электрическая система
Покупая зарядное устройство для электромобиля, важно знать, какая электрическая система установлена у вас дома. Если система однофазная, вам подойдет однофазное зарядное устройство, максимальная мощность зарядки которого составляет 7,4 кВт, что, в свою очередь, требует главного предохранителя на 32 ампера. В противном случае зарядка будет выполняться медленнее, в зависимости от мощности предохранителя. Для трехфазной системы необходимо приобретать трехфазное зарядное устройство.
«Как правило, мощность зарядки электромобилей от сети переменного тока составляет 11 кВт, а для некоторых электромобилей может составлять 22 кВт. В обоих случаях необходим трехфазный источник питания. Для достижения мощности 11 кВт требуется ток на 16 ампер, а для мощности 22 кВт - на 32 ампера», - пояснил Вахт.
«Зарядное устройство мощностью 22 кВт подходит для всех электромобилей и гибридных машин. О его приобретении следует задуматься в первую очередь, поскольку разница в цене между зарядными устройствами на 11 кВт и 22 кВт составляет всего около 50 евро, и в перспективе приобретение трехфазного зарядного устройства на 22 кВт будет более разумным решением», - добавил Вахт.
Простое или умное зарядное устройство?
Когда владелец электромобиля выбирает домашнее зарядное устройство, важно понять разницу между аварийным, простым и смарт-устройством.
Аварийное зарядное устройство обычно поставляется в комплекте с автомобилем и предназначено для зарядки от стандартной бытовой электрической розетки на 220 вольт. Поскольку в обычной настенной однофазной розетке сила тока составляет 10 ампер, максимальная доступная мощность зарядки будет всего 2,2 кВт, то есть за один час можно получить всего 2,2 кВт-ч электричества. В этом случае на полную зарядку аккумулятора емкостью 50 кВт-ч потребуется 23 часа, а на зарядку аккумулятора емкостью 75 кВт-ч - уже 34 часа.
«Нецелесообразно постоянно использовать аварийное зарядное устройство для зарядки автомобиля, поскольку оно медленное, создает большую нагрузку на электропроводку, и нет возможности заряжать автомобиль с использованием более выгодных тарифов на электроэнергию, - пояснил Мустъятсе. - Поэтому для домашнего использования рекомендуется приобрести смарт-устройство для зарядки».
Обладающий большим опытом использования электромобилей Алан Вахт добавил, что хотя на рынке можно найти и простые зарядные устройства, которые заряжают быстро и обычно стоят немного дешевле смарт-аналогов, инвестировать все же стоит именно в смарт-устройство.
«Умные зарядные устройства могут делать все, чего не позволяют аварийные и простые зарядники. Они способны переносить время зарядки на часы с низкими тарифами на электроэнергию и поддерживают двухстороннюю зарядку, то есть возможность получать бытовую электроэнергию непосредственно от автомобильного аккумулятора, например, в часы с высокими биржевыми ценами или во время перебоев в подаче электроэнергии, - рассказал Вахт. - Если в доме установлены солнечные панели, одним из ключевых преимуществ большинства умных зарядников является возможность зарядки автомобиля в соответствии с текущей мощностью производства солнечной электроэнергии».
По словам Мустъятсе, стоимость смарт-зарядников варьируется в пределах от 900 до 1300 евро, и, если заряжать автомобиль с его помощью, разница в стоимости по сравнению с простым зарядным устройством может окупиться довольно быстро.