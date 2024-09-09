Автодилер: покупатели электромобилей должны лучше разбираться в вариантах домашней зарядки

Простое или умное зарядное устройство?

Когда владелец электромобиля выбирает домашнее зарядное устройство, важно понять разницу между аварийным, простым и смарт-устройством.

Аварийное зарядное устройство обычно поставляется в комплекте с автомобилем и предназначено для зарядки от стандартной бытовой электрической розетки на 220 вольт. Поскольку в обычной настенной однофазной розетке сила тока составляет 10 ампер, максимальная доступная мощность зарядки будет всего 2,2 кВт, то есть за один час можно получить всего 2,2 кВт-ч электричества. В этом случае на полную зарядку аккумулятора емкостью 50 кВт-ч потребуется 23 часа, а на зарядку аккумулятора емкостью 75 кВт-ч - уже 34 часа.

«Нецелесообразно постоянно использовать аварийное зарядное устройство для зарядки автомобиля, поскольку оно медленное, создает большую нагрузку на электропроводку, и нет возможности заряжать автомобиль с использованием более выгодных тарифов на электроэнергию, - пояснил Мустъятсе. - Поэтому для домашнего использования рекомендуется приобрести смарт-устройство для зарядки».

Обладающий большим опытом использования электромобилей Алан Вахт добавил, что хотя на рынке можно найти и простые зарядные устройства, которые заряжают быстро и обычно стоят немного дешевле смарт-аналогов, инвестировать все же стоит именно в смарт-устройство.

«Умные зарядные устройства могут делать все, чего не позволяют аварийные и простые зарядники. Они способны переносить время зарядки на часы с низкими тарифами на электроэнергию и поддерживают двухстороннюю зарядку, то есть возможность получать бытовую электроэнергию непосредственно от автомобильного аккумулятора, например, в часы с высокими биржевыми ценами или во время перебоев в подаче электроэнергии, - рассказал Вахт. - Если в доме установлены солнечные панели, одним из ключевых преимуществ большинства умных зарядников является возможность зарядки автомобиля в соответствии с текущей мощностью производства солнечной электроэнергии».

По словам Мустъятсе, стоимость смарт-зарядников варьируется в пределах от 900 до 1300 евро, и, если заряжать автомобиль с его помощью, разница в стоимости по сравнению с простым зарядным устройством может окупиться довольно быстро.