Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк сегодня предупредил, что миру необходимо изменить курс, чтобы избежать будущего, наполненного военной эскалацией, репрессиями, дезинформацией, углубляющимся неравенством и быстрыми изменениями климата.
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Глава ООН по правам человека предупредил об антиутопическом будущем
«Мы находимся на перепутье: либо продолжим идти по нынешнему пути, коварной "новой нормальности", слепо шагая в антиутопическое будущее, либо проснемся и направим ситуацию к лучшему для человечества и планеты», - сказал Тюрк на заседании Совета ООН по правам человека.
По словам Тюрка, страны не могут и не должны грубо игнорировать международное право в мире, раздираемом конфликтами. Он отметил, что сейчас кажется, что мир смирился с бесчисленным количеством нарушений красных линий или их пересечением.