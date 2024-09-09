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Глава ООН по правам человека предупредил об антиутопическом будущем

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Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк.
Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Фото: Fabrice Coffrini

Глава ООН по правам человека Фолькер Тюрк сегодня предупредил, что миру необходимо изменить курс, чтобы избежать будущего, наполненного военной эскалацией, репрессиями, дезинформацией, углубляющимся неравенством и быстрыми изменениями климата.

«Мы находимся на перепутье: либо продолжим идти по нынешнему пути, коварной "новой нормальности", слепо шагая в антиутопическое будущее, либо проснемся и направим ситуацию к лучшему для человечества и планеты», - сказал Тюрк на заседании Совета ООН по правам человека.

По словам Тюрка, страны не могут и не должны грубо игнорировать международное право в мире, раздираемом конфликтами. Он отметил, что сейчас кажется, что мир смирился с бесчисленным количеством нарушений красных линий или их пересечением.

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