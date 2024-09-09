Глава ООН по правам человека предупредил об антиутопическом будущем

«Мы находимся на перепутье: либо продолжим идти по нынешнему пути, коварной "новой нормальности", слепо шагая в антиутопическое будущее, либо проснемся и направим ситуацию к лучшему для человечества и планеты», - сказал Тюрк на заседании Совета ООН по правам человека.

По словам Тюрка, страны не могут и не должны грубо игнорировать международное право в мире, раздираемом конфликтами. Он отметил, что сейчас кажется, что мир смирился с бесчисленным количеством нарушений красных линий или их пересечением.