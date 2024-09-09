Экономист: рост показателей внешней торговли – скорее статистический эффект

«По сравнению с тем же периодом за прошлый год экспорт вырос на пять процентов, а импорт на процент. Но если проанализировать эти показатели, станет заметно, что июль прошлого года был худшим месяцем за последние два с половиной года, то есть базовый уровень, с которым мы себя сравниваем, крайне низок», - пояснил Эаметс.

«К сожалению, показатели внешней торговли снижаются уже третий месяц подряд, то есть в месячном сравнении они понизились. Если в качестве контекста использовать также статистику промышленности и строительства - эти показатели также упали - то сложно найти позитивные ноты, указывающие на потенциальное улучшение экономического развития», - добавил он.

По данным Департамента статистики, в июле 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт товаров увеличился на пять процентов, а импорт - на процент.