ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Как адаптироваться в эстонском коллективе, параллельно изучая язык

Неожиданной информацией будет то, что, получив опыт продолжительной совместной работы в эстонском коллективе, русские начинают ценить его психологический климат и конструктивный подход к организации производства. Особенно это ценят, когда возникают серьезные проблемы, решаемые в эстонском коллективе спокойно, по-эстонски, без нерациональных эмоций.

Простые советы, как быстрее освоить эстонский

Начальный период освоения другого языка, часто называемый победой над языковым шоком, как правило, продолжается месяцев пять. Автор в этот период ходил с маленькой записной книжкой, фиксировал услышанные малознакомые слова и выражения, в конце дня старался найти минут двадцать, чтоб с ними разобраться. Фишкой было и то, что это сопровождалось детскими книжками и передачами по вечерам. Это позволяет слышать простой по содержанию эстонский с безукоризненной фонетикой.

Если все проходит удачно, начинается быстрый рост словарного запаса, изучающий осваивает быстро и с удовольствием целые темы. В профессиональной сфере позитивных ощущений наблюдается особенно много. Ты вдруг начинаешь понимать диалоги эстонских коллег полностью. Очень актуально именно в этот момент начинать шлифовать произношение, а также улучшать понимание эстонского в деталях. У многих возникает эйфория, и они начинают лениться. Этого лучше избежать. Изучение другого языка - процесс всей жизни. Без улучшения языка и профессиональный рост невозможен.