Отсутствие достаточных языковых навыков может быть проблемой при исполнении человеком его служебных обязанностей, с другой же стороны именно профессиональная среда может быть местом, где изучение языка станет особенно эффективным. Валерий Сайковский имеет большой опыт работы в эстоноязычных коллективах, нередко ему приходилось быть едва ли не единственным неэстонцем в компании. Автор делится полезным багажом профессиональной интеграции и специфического самостоятельного языкового погружения.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Как адаптироваться в эстонском коллективе, параллельно изучая язык
Представленные советы будут не особенно полезны посещающим курсы, скорее, они помогут регулярно соприкасающимся с языком людям, владеющим языком на минимальном уровне, при этом полным энтузиазма, обладающим временем и желанием самостоятельно улучшить языковые навыки. Особенно полезными будут советы для собирающихся применять знание языка в технической сфере.
Не стоит сразу же пытаться говорить без акцента, изображая Крейцвальда или Фельмана, они наверняка говорили с немецким акцентом. Первая цель - эстонская языковая среда должна перестать быть чужой и служить источником стрессов и комплексов. Завышенные цели, порождающие трудности первого соприкосновения, становятся причиной отказа от обучения у 20-25 процентов, пытающихся освоить язык. В первое время не оценивайте себя, только слушайте. Отнеситесь к процессу как к прогулке по неизвестному лесу, где у вас нет иного выбора, придется просто найти спасительные тропинки. Не жалейте себя, думайте лишь о цели!
Краеугольный камень успеха - найти золотую середину между произношением и умением обращать внимание на важные мелочи. В переходе с русского на эстонский следует понять, что придется почти все согласные сделать мягкими, что некоторые пары согласных в эстонском из-за этого для уха изучающего язык неотличимы (b-p, d-t и т.д.). Попытайтесь осознать, что приличное освоение происходит в виде переключения на волну другой фонетики, иной логики составления предложения. Не превращайте свой эстонский в подстрочник, постарайтесь сразу же мыслить готовыми эстонскими блоками.
Странные проблемы русской интеллигенции
Во многих случаях рабочие осваивают эстонский намного быстрее начальников с дипломом вуза и русским на высоком уровне. Оказалась, что интеллигенция пытается строить параллельный эстонский как аналог родного, сложного и другого. Задача практически невыполнимая, отбивающая у многих желание заниматься эстонским. Не нужно ставить перед собой тупиковые цели.
Психологические особенности работы русских с эстонцами
Языковое общение между коллегами в паре эстонец/неэстонец возникает через три-четыре месяца. Русские ждут сразу слишком многого, считают, что не спешащий раскрывать душу в личном общении коллега делает это с камнем за пазухой, имея необоснованные претензии, с национализмом в мыслях. Это великолепно описал политик Марек Страндберг: русские часто обижаются на эстонцев, думая будто мы их не любим. Им в голову не приходит, что «своих», эстонцев, мы любим еще меньше.
Очень важно понимать, что эстонцы на порядок серьезнее относятся к разделению отношений на личные и профессиональные. В начале личному просто неоткуда взяться. Русскому надо просто понять, что быстрое возникновение личного общения с эстонцем маловероятно. Эстонцу необходимо присмотреться, убедиться, что новый коллега не представляет собой ни опасность, ни проблему.
Эстонцы веками жили на хуторах, тесное общение с соседями было излишним. Тот мог оказаться недругом, не там пасти скот, неправильно прокладывать дренаж (вспомним Пеару и Андреса в романе А.Х.Таммсааре «Правда и справедливость»). Ему нужно время, чтобы убедиться в отсутствии опасности. Русские же жили общинами, что делало необходимость присматриваться к соседу излишней.
Неожиданной информацией будет то, что, получив опыт продолжительной совместной работы в эстонском коллективе, русские начинают ценить его психологический климат и конструктивный подход к организации производства. Особенно это ценят, когда возникают серьезные проблемы, решаемые в эстонском коллективе спокойно, по-эстонски, без нерациональных эмоций.
Простые советы, как быстрее освоить эстонский
Начальный период освоения другого языка, часто называемый победой над языковым шоком, как правило, продолжается месяцев пять. Автор в этот период ходил с маленькой записной книжкой, фиксировал услышанные малознакомые слова и выражения, в конце дня старался найти минут двадцать, чтоб с ними разобраться. Фишкой было и то, что это сопровождалось детскими книжками и передачами по вечерам. Это позволяет слышать простой по содержанию эстонский с безукоризненной фонетикой.
Если все проходит удачно, начинается быстрый рост словарного запаса, изучающий осваивает быстро и с удовольствием целые темы. В профессиональной сфере позитивных ощущений наблюдается особенно много. Ты вдруг начинаешь понимать диалоги эстонских коллег полностью. Очень актуально именно в этот момент начинать шлифовать произношение, а также улучшать понимание эстонского в деталях. У многих возникает эйфория, и они начинают лениться. Этого лучше избежать. Изучение другого языка - процесс всей жизни. Без улучшения языка и профессиональный рост невозможен.
Следующий этап закончится через год-полтора. Профессиональная тематика усваиваются полностью. Освоив нюансы понимания в целом, переходишь к стилистике, словообразованию и т.д. Понимать, какие слова и словосочетания могут быть применимы только устно, а какие письменно. Что-то может быть лишь в официальном тексте, а что-то устном поздравлении коллеге на официальном мероприятии и т.д.
Важность мелких нюансов
Автор - специалист в части «электричества». Это слово описывает лишь физический процесс. Если обсуждаешь с далекими от техники людьми, то достаточно слова «elekter». В официальной беседе нужны нюансы. Электропотребление/elektritarbimine актуально при обсуждении тарифов и финансовых расчетов. Если речь идет о подаче «электричества» на объект, то это elektrivarustus, а если для конкретного оборудования, то речь идет об электропитании (elektritoite).
Через два года другой язык осваивается в такой степени, что позволяет осуществить полноценную социализацию: возможность понимать любые тексты, политическую и социальную жизнь, появляются личные кумиры среди эстонских звезд эстрады и кино, в художественной литературе и т.д.; для автора книгой, давшей возможность почувствовать себя членом эстонского общества, явилась Hõbevalge Леннарта Мери.
Любой язык изучить просто
Главный совет, который гарантирует успех в изучении эстонского, как и любого другого: полюби этот язык, почувствуй его особую мелодику, характерную для скандинавов и других языков Северной Европы. Научись получать удовольствие от освоения каждого нового слова, от собственных, пусть небольших успехов. Осознай, что помогаешь сохраниться языку, имеющему лишь один миллион носителей, а значит - способствуешь сохранению уникальной культуры.