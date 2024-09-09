Сиккут предложит правительству повысить плату за посещение врача-специалиста

«Во вторник продолжатся переговоры по бюджету, в ходе которых я представлю это предложение правительству, после чего будет согласовано, насколько увеличится плата за визит», - заявила министр.

«Касса здоровья в настоящее время еще подсчитывает [какое увеличение необходимо]. В здравоохранении существуют разные способы самофинансирования, общий уровень которого высок. Повысить плату равномерно для всех - на пять, десять евро или еще больше - невозможно. Это должна быть более разумная схема, позволяющая переложить бремя самофинансирования с тех групп, которым сейчас это не под силу, на тех, для кого оно будет относительно легким», - пояснила Сиккут.