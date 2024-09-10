ОТ ПОЛИТОЛОГА Отношения России и Абхазии оказались в большом кризисе

Более того, поддержка России осуществляется не только на политическом уровне. Например, 11 марта 2022 года в столице Абхазии Сухуми около 3000 человек приняли участие в общественном митинге в поддержку России. А во время последних президентских выборов в России в марте 94% абхазов, имевших право голоса, поддержали Путина. Также, по оценкам, около сотни абхазов сражаются на войне с Украиной на стороне России (в прочем, точное число солдат нам неизвестно).

Причины охлаждения отношений

Можно, конечно, сказать, что причина нынешнего давления довольно прозаична: из-за западных санкций в отношении России и ее граждан, россияне более ограничены в выборе мест отдыха и инвестиций. Хотя Абхазия довольно мала, Закон о квартирах может послужить открытием для дальнейших инвестиционных возможностей в этом регионе. Это касается, например, энергетического сектора, что дало бы администрации Путина некоторые преимущества внутри страны.

Другое объяснение заключается в том, что Россия чрезмерно обострила ситуацию для того, чтобы под удобным предлогом уменьшить нагрузку на собственный государственный бюджет. На самом деле, Россия уже в течение многих лет намекала Абхазии, что ей пора бы учиться самостоятельности и начать отказываться от финансовой поддержки. Тем не менее, этот аргумент не объясняет, почему разрыв был таким резким и вызвал столько споров.

Влияние Грузии и российских интересов