29 августа в абхазских социальных сетях разразилась настоящая буря: произошла утечка информации о встрече 19 августа между президентом де-факто государства Асланом Бжанией и заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком. Эта утечка выявила прямое политическое и экономическое давление на президента Абхазии с целью принятия дружественных по отношению к России политических решений. О том, почему эта новость спровоцировала внутриполитический кризис, рассказывает аспирант и аналитик Тартуского университета Кристель Витс.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Отношения России и Абхазии оказались в большом кризисе
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Примечание: для удобства чтения институты Абхазии упоминаются без кавычек и многократного добавления уточнений типа «так называемый». Это не отображает позицию автора и не указывает на политическую поддержку.
В центре нынешних противоречий в Абхазии находится оппозиция дружественному России законодательству, которое воспринимается как явно невыгодное для Абхазии. В особенности это касается Закона о квартирах, который открыл бы Абхазию для владения недвижимостью иностранцами. Закон, впервые предложенный в 2023 году и решительно поддержанный президентом Бжанией, дал бы зеленый свет строительству 100 000 новых квартир, отнесенных к категории коммерческой недвижимости, что позволило бы обойти давний запрет на продажу недвижимости иностранцам.
Закон был отклонен парламентом Абхазии в июле из-за широко распространенного несогласия и опасений местных жителей, что его принятие приведет к строительству роскошных апартаментов вдоль побережья Черного моря. Эта недвижимость будет недоступна для местного населения, в то время как владельцы этих квартир со временем получат гражданство и избирательные права. Это, в свою очередь, усиливает экзистенциальный страх абхазов стать меньшинством «на своей собственной земле» и потерять не только свою культуру и идентичность, но и политический контроль.
Проблематика владения недвижимостью иностранцами не является новой - Россия неоднократно поднимала вопрос об отмене существующего запрета. На самом деле многие эксперты на протяжении долгого времени рассматривали отказ Абхазии пойти навстречу в этом вопросе как небольшой признак независимости в крайне неравноправных отношениях между Россией и Абхазией. Но, видимо, на этот раз Россия не собирается закрывать на это глаза.
Просочившийся в пресс-службу документ о встрече содержит прямое требование к Бжании предоставить России список абхазских парламентариев, выступающих против этого закона. Это сделано для того, чтобы лишить этих политиков российского гражданства и тем самым перекрыть возможность выезжать за пределы Абхазии. Кроме того, в меморандуме содержится даже угроза прекращения финансовой помощи Абхазии, а также поставок электроэнергии по субсидируемым ценам.
Несмотря на то, что подлинность документа в начале вызвала споры, его достоверность была подтверждена 1 сентября, когда Россия действительно приостановила свою финансовую помощь Абхазии. Учитывая, что Россия финансирует около 43% бюджета Абхазии и обеспечивает около 60% ее электроэнергии, эти шаги спровоцировали значительный и довольно экстраординарный кризис в абхазо-российских отношениях.
Резкий поворот
Эти события, естественно, поднимают вопрос: а что, собственно, изменилось? Ведь в последние годы Абхазия позиционировала себя как непоколебимого союзника РФ. Так, в феврале 2022 года Абхазия последовала за Россией и признала Донецкую и Луганскую народные республики, а также стала активным сторонником полномасштабной войны России против Украины. Вплоть до использования формулировки «специальная военная операция» и обвинений Украины и «коллективного Запада» в войне.
К тому же с ноября 2021 по май 2024 года Министерство иностранных дел Абхазии возглавлял Инал Ардзинба, который ранее работал заместителем Владислава Суркова, помощника президента России. На этой должности он занимался вопросами, связанными с Украиной, в том числе с Донецкой и Луганской народными республиками. Будучи министром иностранных дел Абхазии, он постоянно уделял приоритетное внимание сотрудничеству с Россией, изолируя Абхазию от контактов с Западом.
Более того, поддержка России осуществляется не только на политическом уровне. Например, 11 марта 2022 года в столице Абхазии Сухуми около 3000 человек приняли участие в общественном митинге в поддержку России. А во время последних президентских выборов в России в марте 94% абхазов, имевших право голоса, поддержали Путина. Также, по оценкам, около сотни абхазов сражаются на войне с Украиной на стороне России (в прочем, точное число солдат нам неизвестно).
Причины охлаждения отношений
Можно, конечно, сказать, что причина нынешнего давления довольно прозаична: из-за западных санкций в отношении России и ее граждан, россияне более ограничены в выборе мест отдыха и инвестиций. Хотя Абхазия довольно мала, Закон о квартирах может послужить открытием для дальнейших инвестиционных возможностей в этом регионе. Это касается, например, энергетического сектора, что дало бы администрации Путина некоторые преимущества внутри страны.
Другое объяснение заключается в том, что Россия чрезмерно обострила ситуацию для того, чтобы под удобным предлогом уменьшить нагрузку на собственный государственный бюджет. На самом деле, Россия уже в течение многих лет намекала Абхазии, что ей пора бы учиться самостоятельности и начать отказываться от финансовой поддержки. Тем не менее, этот аргумент не объясняет, почему разрыв был таким резким и вызвал столько споров.
Влияние Грузии и российских интересов
Многие абхазы опасаются, что поведение России является еще одним признаком того, что Россия в долгосрочной перспективе готовит свой уход из Абхазии. Другим признаком являются изменения грузино-российских отношений. В 2022 и 2023 годах некоторые абхазы были обеспокоены возможностью смены правительства в Тбилиси, которая могла бы привести к открытию второго фронта против России через Абхазию.
С тех пор их опасения в большей степени сместились в сторону сценария, при котором сближение нынешнего грузинского правительства с Россией будет вознаграждено возвращением контроля над сепаратистскими территориями Грузии, которые будут переданы Тбилиси. При таком сценарии еще одной победой Москвы стало бы обеспечение того, чтобы Россия сохранила экономический и территориальный контроль над Абхазией и тем самым обеспечила себе устойчивое влияние на внутреннюю политику Грузии.
Однако гораздо более вероятно то, что, хотя Россия и готова использовать Абхазию в качестве пряника для обеспечения сотрудничества с Грузией, в конечном счете она захочет оставить Абхазию себе. При этом это будет Абхазия без какой-либо местной оппозиции и противодействия планам и потребностям России.
После ухудшения отношений с Арменией военное присутствие в Абхазии и Южной Осетии приобретает все большее значение для России. В дополнение к 7-й военной базе в Бомборе и российским пограничникам, осуществляющим надзор за границами Абхазии, в октябре 2023 года было объявлено, что Россия также начнет строительство новой военно-морской базы в Очамчире.
Эта база будет расположена всего примерно в 30 км от Анаклии, где Грузия планирует построить свой собственный современный глубоководный порт. Очамчире станет самым южным военным рубежом России, в то время как Черноморский флот постоянно подвергается атакам со стороны Украины.
В 2023 году было объявлено об еще одном важном проекте в области развития: возрождении Сухумского аэропорта с помощью российских инвесторов. Хотя проект был анонсирован как возможность для дальнейшего развития туризма в Абхазии, некоторые эксперты опасаются его потенциального использования в военных целях. Особенно учитывая, что российский инвестор - сын Рашида Нургалиева, заместителя секретаря Совета безопасности России и бывшего министра внутренних дел.
Что ждет Абхазию в будущем?
Абхазы в течение многих лет хотели верить, что Россия защитит их независимость в обмен на лояльность. Но сейчас пришло осознание горькой правды: их нужды всегда будут приноситься в жертву интересам России.
В качестве ответной меры Абхазия сделала некоторые шаги для защиты своих интересов. Например, парламент принял закон, ограничивающий возможности президента подписывать международные соглашения. А новый министр иностранных дел Сергей Шамба, занимающий свой пост с августа, продемонстрировал готовность к сотрудничеству и более антиизоляционистские взгляды, чем его предшественник Ардзинба.
Тем не менее, даже если нынешний кризис закончится отстранением Бжании от должности президента, новому президенту будет трудно найти альтернативу России. Особенно учитывая количество соглашений о сотрудничестве и уже сделанных уступок и найденных компромиссов.
Кристель Витс - аспирант и аналитик Института политических исследований имени Йохана Шютте в Тартуском университете.