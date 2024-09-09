В этом году музыкальный фестиваль Station Narva, который длился четыре дня, собрал аж 4000 человек. Это был седьмой по счету фестиваль в приграничном городе, и он оказался прекрасным в своей органичности. А еще он был очень эстонским.
ДИАНА ХАРЛАМОВА ⟩ В Нарве четыре дня пахло интеграцией не меньше, чем жареными сосисками
С каждым годом Station Narva становится все более и более ожидаемым событием, и с каждым годом фестиваль проходит все лучше. Волнения и суета остаются проблемой для организаторов, а гости получают веселый праздник начала осени, в этом году непривычно теплой. Площадкой для фестиваля стал Нарвский замок - не в первый раз, конечно, но весьма удачно. Сразу три сцены, возможность полазать не только по дворам замка, но и по некоторым его залам. Этой возможностью, кстати, многие с удовольствием воспользовались.
Программа была такой же насыщенной, как и всегда, в привычных локациях проводились привычные и уже многим полюбившиеся мероприятия - например, снова было публичное обсуждение BAZAR на злободневную тему ощущения безопасности. Правда, в этот раз базара не случилось, и дискуссия не была слишком оживленной. Был день будущего в нарвском бизнес-инкубаторе OBJEKT, был завтрак, был рынок, была выставка известных нарвских художников.
И, конечно, было много музыки. Основные сцены, на которых выступили хедлайнеры, были установлены в северном дворе Нарвского замка, а афтепати проходили в клубе Ро-Ро. Лично у меня выбор артистов изначально вызвал некоторые вопросы, но ответы на них я получила уже во время фестиваля.
Narva Station довольно часто выбирает музыкальных исполнителей, большинство из которых можно назвать нишевыми. Обычно это два-три известных имени - в Эстонии или за ее пределами, а остальные коллективы - это, скорее, шанс сделать новые музыкальные открытия. В этом году при изучении программы взгляд цеплялся за эстонских звезд - участника Евровидения Puulup и инди-поп музыканта NOËP, за британскую неопсиходелическую группу из 90-ых Spiritualized, а также за украинский коллектив GO_A.
Остальные имена были куда менее известны, но на деле оказалось, что стоили не меньшего ( а некоторые - даже и большего) внимания. Порадовало, что на сцене выступили и нарвитяне - уже довольно известный в городе диджей Työmik Bassofsky и исполнитель электронной музыки ODIN. ODIN выступил с крайне удачным музыкальным сетом, от которого посетители фестиваля оказались в неменьшем восторге, чем от яркого неонового рейв-выступления Tacobitch, ребят из Норвегии. Да, на сцене нарвского фестиваля все еще маловато нарвитян, но и это уже очень здорово.
С удивлением для себя я отметила, что порадовали не только перечисленные выше исполнители, а абсолютно все. Многие вживую прозвучали намного ярче и объемнее, чем в студийных записях, которые я прослушала еще до того, как отправиться на фестиваль. Даже та музыка, которая при прослушивании дома казалась скучной и вызывала недоумение, во время фестиваля оказалась совершенно иной. Подобные фестивали всегда заставляют услышать то, что сам себе никогда не включишь, и в этом их главная сила. Отдельно хочу отметить, что отлично справились не только музыканты, но и звукорежиссеры, от которых, как известно, тоже сильно зависит успех коллективов, выступающих на сцене.
Но лучше всего справились именно гости, и больше всего понравилась атмосфера, царящая на Station Narva 2024. Много стиля и творчества, много свежего взгляда на культуру и возможность ее переосмыслить. Каждую осень на это большое мероприятие приезжает все больше и больше эстонцев, и в этом году эстонской речи было чуть ли не так же много, и как русской, что, конечно, не может не радовать.
Интеграцией пахло не меньше, чем жареными сосисками, и Station дает надежду, что именно через такие мероприятия остальные жители Эстонии найдут свои причины посещать приграничный город, и поймут, что Нарва - это весело и заслуживает внимания. Как во время фестиваля, так и в любое другое.