ДИАНА ХАРЛАМОВА В Нарве четыре дня пахло интеграцией не меньше, чем жареными сосисками

На сцене в самом замке выступила австралийско-тайваньская пианистка, композитор и продюсер из Лондона Belle Chen. Фото: ANASTASSIA VOLKOVA

Остальные имена были куда менее известны, но на деле оказалось, что стоили не меньшего ( а некоторые - даже и большего) внимания. Порадовало, что на сцене выступили и нарвитяне - уже довольно известный в городе диджей Työmik Bassofsky и исполнитель электронной музыки ODIN. ODIN выступил с крайне удачным музыкальным сетом, от которого посетители фестиваля оказались в неменьшем восторге, чем от яркого неонового рейв-выступления Tacobitch, ребят из Норвегии. Да, на сцене нарвского фестиваля все еще маловато нарвитян, но и это уже очень здорово.

Tacobitch заставили танцевать всех, кто еще помнит культуру рейвов. Фото: VOLKOVA

С удивлением для себя я отметила, что порадовали не только перечисленные выше исполнители, а абсолютно все. Многие вживую прозвучали намного ярче и объемнее, чем в студийных записях, которые я прослушала еще до того, как отправиться на фестиваль. Даже та музыка, которая при прослушивании дома казалась скучной и вызывала недоумение, во время фестиваля оказалась совершенно иной. Подобные фестивали всегда заставляют услышать то, что сам себе никогда не включишь, и в этом их главная сила. Отдельно хочу отметить, что отлично справились не только музыканты, но и звукорежиссеры, от которых, как известно, тоже сильно зависит успех коллективов, выступающих на сцене.

Фестиваль собрал людей со всей Эстонии, были и гости из Финляндии. Фото: ANASTASSIA VOLKOVA

Но лучше всего справились именно гости, и больше всего понравилась атмосфера, царящая на Station Narva 2024. Много стиля и творчества, много свежего взгляда на культуру и возможность ее переосмыслить. Каждую осень на это большое мероприятие приезжает все больше и больше эстонцев, и в этом году эстонской речи было чуть ли не так же много, и как русской, что, конечно, не может не радовать.

Интеграцией пахло не меньше, чем жареными сосисками, и Station дает надежду, что именно через такие мероприятия остальные жители Эстонии найдут свои причины посещать приграничный город, и поймут, что Нарва - это весело и заслуживает внимания. Как во время фестиваля, так и в любое другое.