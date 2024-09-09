20-летний эстонец вошел в историю чемпионата Европы по ралли-кроссу

По итогам сезона Муру набрал 92 очка. Швед Нильс Андерссон выиграл со 126 очками, вторым стал его соотечественник Исак Шёквист со 110 очками.

«Сезон прошел хорошо, хотя были и неудачи, - рассказал Муру порталу autosport.ee. - Что меня больше всего радует, так это то, что я шел в том же темпе, что и быстрые шведы, а у них гораздо больше опыта работы с автомобилями RX2e, чем у меня».

Под неудачами Муру имел в виду проблемы с электроникой, возникшие на открытии сезона.

«Я потерял пять очков из-за предупреждений, которые получил от судей. Остаётся констатировать, что ситуации, приведшие к предупреждениям, мы расценивали по-разному. Вызывает вопросы и то, что соперники, подрезавшие трассу на бельгийском этапе, не были наказаны».

Муру финишировал на последнем этапе трассы Монталегре в Португалии четвертым. «В финале на старте была изрядная давка. Я уже на первом круге пошел в ва-банк и особенно отслеживал, где на трассе находится шведка Микаэла Ахлин-Коттулински, от ее результата зависело, поднимусь я в конце сезона на подиум или нет».

В конце второго круга, когда Муру переезжал бордюр, была повреждена подвеска его машины.

«Было ясно, что придется ехать как можешь, на одном болтающемся колесе гонку точно не выиграешь. Но машина выдержала до конца, и я сумел в итоге занять третье место по итогам сезона».

В предварительных заездах Муру был четвертым и вторым, также выиграл две гонки, в полуфинале приехал к финишу вторым.

В серии RX2e используются полноприводные электрокары мощностью 367 л.с. и максимальным крутящим моментом 510 ньютон-метров. Сезон состоял из четырех этапов, которые проходили в Швеции, Венгрии, Бельгии и Португалии.