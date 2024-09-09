Согласно законопроекту, автохлам должен быть отправлен на утилизацию

Заместитель председателя Комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя объяснил, что законопроект по сути связан с Законом о налоге на моторные транспортные средства, который в числе прочего облагает налогом автомобили с приостановленной учетной регистрационной записью. Согласно действующему регулированию, в определенных случаях такие автомобили не могут быть удалены из регистра.

По словам Метсоя, законопроект помогает решить проблемы в случаях, когда автомобиля больше не существует или он исчез. Законопроект позволит просто удалять такие транспортные средства из регистра. В переходный период за удаление таких автомобилей из регистра государственная пошлина взиматься не будет. С 2026 года за удаление записи необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 15 евро. С 2027 года автомобиль можно будет удалить из регистра по правилам, аналогичным тем, что действуют в отношении автомобилей с приостановленной учетной записью, но в таких случаях необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 800 евро.

Метсоя отметил, что ввиду того, что временно удаленный из регистра автомобиль считается незарегистрированным и его использование на дорогах запрещено, это должно мотивировать реальных пользователей или владельцев автомобиля в скорейшем порядке привести учетные записи в регистре в надлежащее состояние.