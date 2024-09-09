В понедельник Комиссия по окружающей среде Рийгикогу направила на первое чтение законопроект, предусматривающий, что все выведенные из эксплуатации транспортные средства должны быть утилизированы в соответствии с требованиями.
Согласно законопроекту, автохлам должен быть отправлен на утилизацию
Заместитель председателя Комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя объяснил, что законопроект по сути связан с Законом о налоге на моторные транспортные средства, который в числе прочего облагает налогом автомобили с приостановленной учетной регистрационной записью. Согласно действующему регулированию, в определенных случаях такие автомобили не могут быть удалены из регистра.
По словам Метсоя, законопроект помогает решить проблемы в случаях, когда автомобиля больше не существует или он исчез. Законопроект позволит просто удалять такие транспортные средства из регистра. В переходный период за удаление таких автомобилей из регистра государственная пошлина взиматься не будет. С 2026 года за удаление записи необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 15 евро. С 2027 года автомобиль можно будет удалить из регистра по правилам, аналогичным тем, что действуют в отношении автомобилей с приостановленной учетной записью, но в таких случаях необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 800 евро.
Метсоя отметил, что ввиду того, что временно удаленный из регистра автомобиль считается незарегистрированным и его использование на дорогах запрещено, это должно мотивировать реальных пользователей или владельцев автомобиля в скорейшем порядке привести учетные записи в регистре в надлежащее состояние.
«Законопроект также делает послабление, согласно которому старые автомобили, произведенные более 35 лет тому назад, могут быть временно удалены из регистра на весь период признания автомобиля старым. Однако этот статус необходимо обновлять каждые 12 лет», - отметил Метсоя.
Проект Закона об отходах дает определение понятию «автохлам» и уточняет требования к его сбору и приему. Четко указывается, что отработавший ресурс автомобиль, удаленный из регистра дорожного движения, необходимо передать предприятию по переработке отходов, имеющему природоохранное разрешение и договор с производителем или объединением производителей.
С 1 ноября 2026 года из регистра будут автоматически удалены автомобили, чья регистрационная запись к этому моменту была приостановлена на протяжении более семи лет. Если транспортное средство существует, его владелец должен позаботиться о том, чтобы оно не было удалено из регистра.
Помимо этого, для упорядочивания регистра Департамент транспорта получит право временно удалять из регистра автомобиль, владелец которого умер или юридическое лицо-владелец которого было удалено из регистра более года тому назад.
Комиссия по окружающей среде решила направить инициированный правительством проект закона о внесении изменений в Закон об отходах, Закон о дорожном движении и в Закон о государственных пошлинах пленарному заседанию на первое чтение, которое состоится 18 сентября. Комиссия предложила закончить первое чтение.