ВИДЕО На Лийвалайа появится «зеленая волна», пешеходные переходы останутся

Вице-мэр Кристьян Ярван отметил, что в решениях по организации дорожного движения необходимо считаться со всеми группами участников движения.

«Учитывая высокую загруженность улицы Лийвалайа, я попросил специалистов Таллиннского департамента транспорта найти решение, которое позволило бы лучше организовать движение. Было смоделировано несколько сценариев и выбран подходящий. Ежедневно улицей Лийвалайа пользуются около 44 000 автомобилей с примерно 53 000 пассажиров. Таким образом, использующие эту улицу люди сэкономят в общей сложности около 660 часов в день. Важно, что, помимо "зеленой волны", сохранятся пешеходные переходы, которые будут расширены, в частности переходы около улиц Леннуки и Маакри», - сказал вице-мэр.

Руководитель Таллиннского департамента транспорта Индрек Гайлан добавил, что плавное и безопасное движение является одной из целей Таллиннской программы устойчивой городской мобильности: «Умное управление движением помогает снизить воздействие на окружающую среду и повысить удобство использования всех видов передвижения».

«Зеленая волна» на улице Лийвалайа. Фото: Tallinna strateegiakeskus

На улице Лийвалайа действует ограничение скорости 40 км/ч. «Зеленая волна» поможет обеспечить более плавное движение автомобилей, движущихся с разрешенной скоростью. Перенастройка программ светофоров на улице Лийвалайа уже началась, и по плану «зеленая волна» должна заработать в начале октября. Подобная система используется в районе Нымме на бульваре Вабадузе, где благодаря «зеленой волне» транспорт может двигаться по улице более плавно, с меньшим количеством торможений и ускорений.

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