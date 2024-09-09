Законопроект сделает госпошлину посильной для людей, обращающихся в суд

Председатель комиссии Андре Ханимяги отметил, что на данный момент при принятии решения о предоставлении процессуальной помощи суды не могут учитывать такие неизбежные обязательства, как расходы на продукты питания, лекарственные, гигиенические и коммуникационные средства, в связи с чем права обращающегося в суд могут остаться без судебной защиты по причине его финансового положения.