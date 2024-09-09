Правовая комиссия Рийгикогу решила инициировать законопроект, призванный смягчить ограничения на предоставление процессуальной помощи в гражданском судебном производстве, чтобы государственная пошлина была под силу лицам, обращающимся в суд.
Законопроект сделает госпошлину посильной для людей, обращающихся в суд
Председатель комиссии Андре Ханимяги отметил, что на данный момент при принятии решения о предоставлении процессуальной помощи суды не могут учитывать такие неизбежные обязательства, как расходы на продукты питания, лекарственные, гигиенические и коммуникационные средства, в связи с чем права обращающегося в суд могут остаться без судебной защиты по причине его финансового положения.
«Канцлер юстиции предложила изменить Гражданский процессуальный кодекс и привести его в соответствие с Конституцией. Пленарное заседание Рийгикогу приняло аналогичную позицию 6 июня. В связи с этим правовая комиссия приняла сегодня решение инициировать законопроект, призванный изменить закон, защитить интересы населения и позволить в большей степени учитывать финансовое положение людей», - сказал Ханимяги.
Планируется, что поправка вступит в силу 1 января 2025 года.