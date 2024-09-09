Ссора между знакомыми на автобусной остановке переросла в поножовщину

Полиции поступило сообщение, что около 18.50 на автобусной остановке у дома по адресу Яаннсени, 3/1 в Пярну вспыхнул конфликт между знакомыми, в ходе которого 44-летний мужчина нанес 49-летнему удар ножом, передал пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.