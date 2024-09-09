В воскресенье вечером в Пярну мужчина в ходе вспыхнувшей на автобусной остановке ссоры ударил ножом знакомого. Полиция задержала нападавшего.
Ссора между знакомыми на автобусной остановке переросла в поножовщину
Полиции поступило сообщение, что около 18.50 на автобусной остановке у дома по адресу Яаннсени, 3/1 в Пярну вспыхнул конфликт между знакомыми, в ходе которого 44-летний мужчина нанес 49-летнему удар ножом, передал пресс-секретарь Ляэнеской префектуры.
Скорая помощь доставила 49-летнего пострадавшего в Пярнускую больницу. Полиция задержала 44-летнего мужчину в качестве подозреваемого в преступлении. Обстоятельства инцидента устанавливаются.