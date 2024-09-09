Утром 10 сентября олимпийская сборная Эстонии по шахматам отправится в Венгрию на шахматную Олимпиаду, которая пройдет в Будапеште с 10 по 23 сентября. В состав эстонской сборной вошла и лучшая шахматистка за всю историю страны Май Нарва, которую тренирует легенда эстонских шахмат Яан Эльвест. Среди мужчин лучшим шахматистом сборной считается Кайдо Кюлаотс.
Лучшие шахматисты Эстонии будут соревноваться с сильнейшими: наша сборная едет на шахматную Олимпиаду
По словам президента Эстонской шахматной федерации Йоакима Хелениуса, у наших шахматистов снова появится возможность войти в число лучших шахматистов мира, как это когда-то произошло с Паулем Кересом.
«У нас уже давно сильная шахматная олимпийская сборная, среди которой лучшая шахматистка Эстонии Май Нарва. Шахматная олимпиада – одно из спортивных мероприятий с наибольшим количеством участников, а потому завоевание медали в шахматах является огромным достижением. Медали вручаются как в командных, так и в индивидуальных соревнованиях. Сборная Эстонии имеет хорошие шансы подняться на подиум в обоих случаях. Пока мы получили медаль только один раз, и это было в 1939 году, когда команда Пауля Кереса завоевала бронзу», - рассказал Хелениус.
На шахматную олимпиаду в этом году зарегистрировались 197 команд, которые будут соревноваться командами за четырьмя столами. Результаты каждой команды суммируются, чтобы получить общий командный результат. Также ведется и индивидуальный зачет.
«Конечно, нелегко бороться за высокие места с профессиональными командами. Может случиться так, что у кого-то в команде дела идут очень хорошо, а у команды в целом - нет. Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы вернуться с Олимпиады с хорошим результатом. Эстонская команда очень опытная. Особенно интересным будет выступление женской сборной Эстонии, тренер которой – легендарный Яан Эльвест», - сказал Кайдо Кюлаотс, лучший шахматист Эстонии среди мужчин.
Сегодня из тренировочной работы с Май Нарва выросла тренерская работа со всей женской сборной.
По мнению Яана Эльвеста, Май Нарва, безусловно, сможет очень успешно удерживать первый стол. «Это придаст уверенности остальным участницам женской команды на играх. Члены женской сборной моложе обычного, средний возраст девушек - 23 года. Это добавляет им перспективы, и мы надеемся удивить фаворитов», - сказал Яан Эльвест.
По мнению Май Нарва, хорошего результата с олимпийской сборной этого года можно добиться, если все будут в хорошей шахматной форме и хорошо будут себя чувствовать и физически. «Что касается индивидуальной медали, то в очень хорошем турнире возможно все. Самая реалистичная цель – выйти вперед со стартовой позиции. Тренер Яан Эльвест обязательно принесет нашей команде пользу на Олимпиаде, так как его шахматные советы очень ценны», - сказала Май Нарва.
Йоаким Хелениус, президент Эстонской шахматной федерации, считает важным вывести эстонские шахматы на новый, более широкий уровень, который охватит гораздо более широкий круг шахматистов, особенно детей. Для этого необходимо создать эффективную шахматную среду, включающую тренеров, турниры и кружки по интересам. Конечно, на такое развитие нужны деньги.
Президент шахматной федерации сам сделал первый шаг и спонсирует шахматы вместе со своей компанией Trigon Capital.
«Это начало. Надеюсь, что и другие предприниматели, которые, как и я, в детстве играли в шахматы и знают их пользу, придут на помощь популяризации шахмат и тоже помогут», - добавил Хелениус.
По мнению Хелениуса, шахматы - это интеллектуальная игра, которая помогает добиться успеха в жизни и тренирует мозг мыслить аналитически и логически. Поэтому важно приобщить детей к шахматам и научить их любить игру.
«Шахматы – это гораздо больше, чем просто игра. Шахматы учат нас принимать правильные решения в руководстве, повседневной жизни и в игре. В шахматах результаты достигаются умом, шахматы учат предвидеть ходы и искать решения. Экономике Эстонии в будущем также понадобятся умные и думающие люди, поэтому нам нужно найти способы отвлечь детей от игр в смартфонах и познакомить их с волшебным миром шахмат», - сказал Йоаким Хелениус.
Состав сборной:
Гроссмейстер Кайдо Кюлаотс
Гроссмейстер Александр Володин
Гроссмейстер Меэлис Канеп
Международный мастер Тарво Сеэман
Международный мастер Андрей Тимошин
Международный мастер Май Нарва
Женский международный мастер Маргарет Олде
Женский мастер ФИДЕ Трийн Нарва
Женский мастер ФИДЕ София Блохина
Женский кандидат в мастера Грете Олде
Шахматная олимпиада – важнейшее событие в шахматах. Международный шахматный турнир проводится раз в два года.