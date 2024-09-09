Лучшие шахматисты Эстонии будут соревноваться с сильнейшими: наша сборная едет на шахматную Олимпиаду

По словам президента Эстонской шахматной федерации Йоакима Хелениуса, у наших шахматистов снова появится возможность войти в число лучших шахматистов мира, как это когда-то произошло с Паулем Кересом.

«У нас уже давно сильная шахматная олимпийская сборная, среди которой лучшая шахматистка Эстонии Май Нарва. Шахматная олимпиада – одно из спортивных мероприятий с наибольшим количеством участников, а потому завоевание медали в шахматах является огромным достижением. Медали вручаются как в командных, так и в индивидуальных соревнованиях. Сборная Эстонии имеет хорошие шансы подняться на подиум в обоих случаях. Пока мы получили медаль только один раз, и это было в 1939 году, когда команда Пауля Кереса завоевала бронзу», - рассказал Хелениус.

На шахматную олимпиаду в этом году зарегистрировались 197 команд, которые будут соревноваться командами за четырьмя столами. Результаты каждой команды суммируются, чтобы получить общий командный результат. Также ведется и индивидуальный зачет.

«Конечно, нелегко бороться за высокие места с профессиональными командами. Может случиться так, что у кого-то в команде дела идут очень хорошо, а у команды в целом - нет. Мы обязательно сделаем все возможное, чтобы вернуться с Олимпиады с хорошим результатом. Эстонская команда очень опытная. Особенно интересным будет выступление женской сборной Эстонии, тренер которой – легендарный Яан Эльвест», - сказал Кайдо Кюлаотс, лучший шахматист Эстонии среди мужчин.