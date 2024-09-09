Во вторник в Эстонии будет до 26 градусов тепла

Ночью погода будет ясной и сухой, на островах - переменная облачность. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с, на островах и побережье порывами до 16 м/с, на островах и западном побережье порывами до 20 м/с. Температура воздуха - от 9 до 15, местами на побережье - до 19 градусов.

На Чудском озере будет юго-восточный ветер силой 4-10 м/с, порывами до 13 м/с. Высота волн - 0,9-1,6 метра. Дождя не будет, видимость ожидается хорошая. Температура воздуха - от 13 до 16 градусов.

Днем с запада сгустятся облака, на островах и западной окраине материковой части пройдет дождь. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с, порывами до 15 м/с, на островах и западном побережье порывами до 20 м/с, во второй половине дня ветер постепенно ослабеет. Вечером ожидается юго-восточный и южный ветер силой 3-8 м/с, порывами до 12 м/с. Температура воздуха - от 21 до 26 градусов, на островах и западном побережье - от 17 до 20 градусов.

На Чудском озере ожидается юго-восточный ветер, 4-10 м/с, порывами - до 14 м/с, к вечеру ослабеет до 3-8 м/с. Высота волн - 0,9-1,6 метра. Дождя не будет, видимость ожидается хорошая. Температура воздуха - от 21 до 23 градусов.