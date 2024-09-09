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Латвийское правительство списало огромные убытки airBaltic

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Самолеты airBaltic в Таллиннском аэропорту.
Самолеты airBaltic в Таллиннском аэропорту. Фото: Tairo Lutter

Правительство Латвии списало около 600 миллионов евро долга airBaltic, поскольку нет надежды на его возврат, сообщает новостной портал Латвийского национального вещания.

Перевод: Сергей Светлов

Как сообщает телепередача De facto, вышедшая в эфир в воскресенье, в конце августа латвийское правительство решило сократить акционерный капитал airBaltic на 571,3 миллиона евро. Это было сделано для того, чтобы авиакомпания смогла списать убытки, которые невозможно компенсировать.

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