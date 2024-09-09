Латвийское правительство списало огромные убытки airBaltic

Как сообщает телепередача De facto, вышедшая в эфир в воскресенье, в конце августа латвийское правительство решило сократить акционерный капитал airBaltic на 571,3 миллиона евро. Это было сделано для того, чтобы авиакомпания смогла списать убытки, которые невозможно компенсировать.