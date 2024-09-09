А до полномасштабного вторжения за рубежом проживало до трех миллионов трудовых мигрантов и студентов, говорят в Министерстве социальной политики.

Демографический кризис присущ всем развитым странам, говорят в ведомстве, потому что из-за глобализации и открытых границ люди часто переезжают из одной страны в другую.

«Миграция - это наша новая реальность, - настаивает Дарья Марчак. - Украина конкурирует со всем миром и за собственных граждан, и за иммигрантов, которые нам понадобятся для восстановления страны после завершения войны».

Чиновница говорит, что точечные решения не работают, нужен комплексный подход: «Увеличение выплат при рождении ребенка не влияет на рост рождаемости в долгосрочной перспективе. Увеличение количества медицинских учреждений или, например, увеличение количества врачей само по себе не решает проблему преждевременной смертности».

Людям нужна безопасность, доступное жилье, возможность найти работу по специальности с достойной оплатой, социальная сплоченность общества и взаимоподдержка.

Конечно, в условиях большой войны, обстрелов и ежедневных смертей в тыловых городах это обеспечить сложно.

Правительство разработало стратегию демографического развития Украины до 2040 года.

Среди ключевых задач - возвращение не только тех, кто уехал после войны, но и тех, кто уже освоился за границей и даже получил гражданство, а также создание условий для того, чтобы украинцы поддерживали связь с домом. Стратегия ждет рассмотрения и утверждения.

Люди с флагами. Фото: Getty Images

Также неизбежен пересмотр стандартов высшего образования.

По состоянию на начало 2024 года четверть украинских школьников изъявили желание переехать жить за границу, свидетельствуют результаты опроса Международного благотворительного фонда SaveEd.

Сейчас мы теряем лучших, подтвердил Оксен Лисовой в своем интервью.

«Несмотря на тяжелые военные обстоятельства, у нас не будет поколения, потерянного из-за войны», - сказал президент Зеленский в своем выступлении на Украинском молодежном форуме.

Позже, во время пресс-конференции, он объявил о создании нового учреждения с рабочим названием - Министерство возвращения украинцев. Во время обновления правительства власти даже объявили, что ищут министра для нового министерства.

Захотят ли сами украинцы возвращаться - по-прежнему большой вопрос. Социологи здесь единодушны: все зависит от того, как и когда закончится война.