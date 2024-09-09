ФОТО Акция: каждый депутат, вернувшийся из летнего отпуска, получил рулон туалетной бумаги

В прошлом году в результате дорожно-транспортных происшествий в Эстонии погибли 59 человек. В 2022 году от рака толстой кишки умерло 457 человек - эта печальная статистика вывела Эстонию на первое место среди стран Северной и Западной Европы, так как заболевание все чаще диагностируется у молодых людей.

Сегодня Synlab передал депутатам парламента 101 рулон туалетной бумаги вместе с призывом стать примером в заботе о своем здоровье и пройти первичный анализ на рак толстой кишки.

«На государственном уровне на скрининг рака толстой кишки приглашают людей в возрасте от 60 до 68 лет раз в два года. С каждым годом рак толстой кишки выявляют все чаще, и особенно среди молодых людей. Поэтому рекомендуется начинать делать первичные анализы с 45 лет и повторять их ежегодно. Люди, в семьях которых были случаи рака толстой кишки, должны начинать обследования еще раньше, примерно с 40 лет», - отметил руководитель отдела развития Synlab Eesti Каспар Ратник.

Ратник подчеркнул, что, поскольку тема рака толстой кишки, как и разговоры о дефекации, для людей является табу, пример депутатов Рийгикогу необходим для разрушения этих табу и поощрения людей заботиться о своем здоровье.

Рак кишечника, обнаруженный на ранней стадии, поддается лечению в 95 процентах случаев, однако, к сожалению, 20 процентов случаев заболевание выявляется на стадии, когда уже имеются метастазы.

Рак толстой кишки - один из самых распространенных видов рака как среди мужчин, так и среди женщин, однако заболеваемость и смертность среди мужчин несколько выше. Это может быть связано с образом жизни, рискованным поведением и биологическими факторами. Мужчины могут быть более подвержены факторам риска, таким как курение, употребление алкоголя, избыточный вес и недостаточная физическая активность, которые повышают риск развития рака толстой кишки.

Первичный анализ для скрининга рака кишечника можно провести в домашних условиях.