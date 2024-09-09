Итог совместной пьянки: избитую сожителем женщину пришлось госпитализировать

6 сентября в район Раади-Круусамяэ в Тарту была вызвана полиция, поскольку пьяный 42-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков ударил свою сожительницу.

Чуть раньше, в ночь на 6 сентября, полиции пришлось выехать в район Аннелинна в Тарту, где пьяный 25-летний мужчина избил свою спутницу жизни. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Медики и в этом случае доставили пострадавшую в больницу для медицинского обследования.