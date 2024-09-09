В пятницу в тартуском районе Раади-Круусамяэ мужчина так сильно избил в ходе совместной пьянки свою спутницу жизни, что врачам скорой помощи пришлось отвезти пострадавшую в больницу на обследование.
Итог совместной пьянки: избитую сожителем женщину пришлось госпитализировать
Перевод: Павел Соболев
6 сентября в район Раади-Круусамяэ в Тарту была вызвана полиция, поскольку пьяный 42-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков ударил свою сожительницу.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.
Чуть раньше, в ночь на 6 сентября, полиции пришлось выехать в район Аннелинна в Тарту, где пьяный 25-летний мужчина избил свою спутницу жизни. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Медики и в этом случае доставили пострадавшую в больницу для медицинского обследования.