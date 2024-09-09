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Итог совместной пьянки: избитую сожителем женщину пришлось госпитализировать

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Скорая помощь. Иллюстративное фото.
Скорая помощь. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

В пятницу в тартуском районе Раади-Круусамяэ мужчина так сильно избил в ходе совместной пьянки свою спутницу жизни, что врачам скорой помощи пришлось отвезти пострадавшую в больницу на обследование.

Перевод: Павел Соболев

6 сентября в район Раади-Круусамяэ в Тарту была вызвана полиция, поскольку пьяный 42-летний мужчина во время совместного распития спиртных напитков ударил свою сожительницу.

Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого в совершении преступления. Скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Чуть раньше, в ночь на 6 сентября, полиции пришлось выехать в район Аннелинна в Тарту, где пьяный 25-летний мужчина избил свою спутницу жизни. Полиция задержала мужчину как подозреваемого в совершении преступления. Медики и в этом случае доставили пострадавшую в больницу для медицинского обследования.

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