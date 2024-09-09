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Бывшему министру юстиции Эстонии предъявили подозрение в мошенничестве

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Калле Лаанет.
Калле Лаанет. Фото: Eero Vabamägi

Центральная криминальная полиция предъявила бывшему министру юстиции Калле Лаанету (Партия реформ) подозрение в мошенничестве в связи с возмещением его счетов за квартиру.

Глава антикоррупционного бюро Центральной криминальной полиции Айвар Сепп заявил, что полиция взяла показания у Калле Лаанета и подозревает его в мошенничестве.

«Предъявление подозрения - это действие, необходимое для обеспечения прав подозреваемого в производстве, которое нельзя приравнивать к предъявлению обвинения. Досудебное производство в Центральной криминальной полиции завершено, и в ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в прокуратуру для дальнейших действий», - сказал Сепп.

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