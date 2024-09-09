Центристская партия: банки должны отдавать половину своей прибыли государству

«Экономика Эстонии падает уже девять кварталов подряд, а дефицит госбюджета превышает миллиард евро, - сказал заместитель председателя финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Коробейник. - Правительство Партии реформ, пытаясь изыскать дополнительные средства, увеличивает налоговое бремя семей, пенсионеров и предприятий, тем самым способствуя росту социального неравенства. Повышение налогов и сокращение расходов лишь усугубляют экономический спад».

По словам Андрея Коробейника, банковский сектор - один из немногих, которому удалось не только сохранить, но даже увеличить прибыльность в период экономического спада.

«Поэтому справедливо, если банки внесут больший вклад в финансирование общественных благ в то время, когда многие другие секторы экономики, а также люди испытывают трудности. Поступления от налога на банковскую прибыль пойдут на поддержку экономики Эстонии, включая финансирование социальных и образовательных проектов, развитие инфраструктуры, а также проектов, направленных на сохранение окружающей среды», - пояснил депутат от Центристской партии.

Согласно законопроекту, ставка налога составит 50 процентов от годовой прибыли банка и будет действовать с 2025 по 2027 год. «Учитывая временный характер налога и размер его ставки, можно быть уверенным, что это не окажет существенного негативного влияния на способность банков предоставлять кредитные или другие финансовые услуги. Также важно, что налог будет взиматься исключительно с прибыли, это означает, что он никак не повлияет на деятельность банков в убыточные годы», - добавил Андрей Коробейник.

Ожидаемое влияние налога солидарности на прибыль банков будет зависеть от экономической конъюнктуры. Например, совокупная прибыль банков в Эстонии в 2023 году составила около миллиарда евро, поэтому поступления от налога солидарности составили бы около 500 миллионов евро.

«Литва успешно ввела банковский налог, этому примеру планирует последовать и Латвия. В отличие от Эстонии, экономика этих стран растет», - добавил Андрей Коробейник.