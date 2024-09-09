Российский дрон-камикадзе прилетел в еще одну страну НАТО

«Национальный центр военного командования уведомил Генеральную инспекцию по чрезвычайным ситуациям о необходимости введения мер для оповещения населения в уездах Тулча и Констанца. Сообщения об опасности были отправлены в 2:20 и 2:38 (в ночь на 8 августа - прим.ред.). В 2:25 два самолета F-16 ВВС Румынии взлетели с авиабазы Борча 86 для мониторинга воздушной обстановки. Радиолокационная система обнаружила и отследила маршрут дрона, который вошел в национальное воздушное пространство и покинул его, направившись обратно в Украину», - сказано на английском языке в сообщении на сайте румынских военных.