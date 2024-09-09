ФОТО Столкновение с лосем превратило автомобиль в груду обломков

Перевод: Павел Соболев

Автомобиль, в котором находились пять человек, двое из которых были детьми, столкнулся с лосем, внезапно выбежавшим на дорогу. Спасательная команда Кунда сообщила на своей странице в социальной сети, что в результате удара машина улетела в кювет. Хотя машина превратилась в груду обломков, к счастью, никто не пострадал.

Майт Пеньям, руководитель группы спасателей Кунда, похвалил участников серьезной аварии, потому что они позаботились о том, чтобы мертвый лось был виден другим участникам дорожного движения. «Поскольку лося стащить с дороги не удавалось, к рогам животного прикрепили светоотражающую ленту. Хвала добрым людям, которые придумали эту идею, потому что так другие участники дорожного движения могли лучше видеть лежащее на дороге животное», - сказал Пеньям.

Мертвого лося забрали в итоге охотники. Спасатели напоминают, что сейчас самое время активных перемещений животных, и многие из них чаще всего передвигаются в сумерках или в темноте. Если вы заметили животное на дороге, вам следует снизить скорость или остановиться и включить аварийную сигнализацию.