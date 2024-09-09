Эстонский военный музей ждет на каникулах школьников, заинтересованных в исследовательской работе

Перевод: Павел Соболев

В музейной школе, которая будет развернута 24 и 25 октября в Эстонском военном музее в Виймси, можно будет получить обзор состояния исследований новейшей истории Эстонии и сбора данных на основе архивных источников. Программа завершится практическим семинаром, на котором каждый участник может научиться использовать базы данных на практике по интересующей его теме. При необходимости сотрудники военного музея также помогут с выбором темы исследования.

Обучение продлится два дня и включит в себя экскурсию по военному музею, лекции по историографии новейшей истории Эстонии, базам данных общей истории и собственным коллекциям данных военного музея, а также практический семинар, на котором студенты смогут закрепить полученные знания и начать исследование интересной исторической темы.

Музейную школу проведут Аго Паюр, член совета военного музея и доцент кафедры истории Эстонии Тартуского университета, Мари-Леэн Таммела, старший научный сотрудник Эстонского военного музея, Ранно Сынум, студент-историк Тартуского университета и экскурсовод военного музея, и Эли Пильве, менеджер по выставкам и образовательным проектам Эстонского военного музея.

Программа обучения бесплатная, участники отбираются на конкурсной основе.

Программа и форма заявки находятся на сайте военного музея. Заявки на участие в музейной школе принимаются до 27 сентября.