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Дым от лесных пожаров в Украине достиг Эстонии, местным спасателям сообщают о несуществующих возгораниях

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Работы по тушению лесных пожаров в Украине.
Работы по тушению лесных пожаров в Украине. Фото: SERGEY KOZLOV / EPA / Scanpix

До спасателей доходят первые вызовы, когда звонившие люди говорят, что разглядели в воздухе серую дымку и заподозрили, что где-то вдалеке может быть лесной пожар.

Перевод: Павел Соболев

Сегодня в 14.58 в центр тревоги поступило первое сообщение о распространении дыма в воздухе в деревне Сару в волости Рыуге. Несколько спасателей отправились проверить ситуацию, но ни одного очага возгорания на месте обнаружено не было. Однако было замечено, что на юго-востоке можно увидеть обширную серую воздушную массу.

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