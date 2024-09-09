До спасателей доходят первые вызовы, когда звонившие люди говорят, что разглядели в воздухе серую дымку и заподозрили, что где-то вдалеке может быть лесной пожар.
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Дым от лесных пожаров в Украине достиг Эстонии, местным спасателям сообщают о несуществующих возгораниях
Перевод: Павел Соболев
Сегодня в 14.58 в центр тревоги поступило первое сообщение о распространении дыма в воздухе в деревне Сару в волости Рыуге. Несколько спасателей отправились проверить ситуацию, но ни одного очага возгорания на месте обнаружено не было. Однако было замечено, что на юго-востоке можно увидеть обширную серую воздушную массу.