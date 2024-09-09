Лукашенко играет в русскую рулетку с политзаключенными. В Беларуси посадили эстонцев

В первый день августа белорусы, вынужденные бежать в зарубежные страны из-за злодеяний режима Лукашенко, словно получили ушат ледяной воды на голову. В Анкаре из самолета сошли видные российские политзаключенные, доставленные из кремлевских тюрем, но ни одного белоруса.