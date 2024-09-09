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Лукашенко играет в русскую рулетку с политзаключенными. В Беларуси посадили эстонцев

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Фотографии белорусских политзаключенных, показанные 3 апреля 2021 года в Торонто во время акции протеста против репрессий Лукашенко в Канаде.
Фотографии белорусских политзаключенных, показанные 3 апреля 2021 года в Торонто во время акции протеста против репрессий Лукашенко в Канаде. Фото: Kyaw Soe Oo

Белорусский режим начал президентскую избирательную кампанию с раундов освобождения политзаключенных, поскольку таким образом союзник России Александр Лукашенко хочет спровоцировать западные страны сесть за стол переговоров.

Перевод: Александр Шкут

В первый день августа белорусы, вынужденные бежать в зарубежные страны из-за злодеяний режима Лукашенко, словно получили ушат ледяной воды на голову. В Анкаре из самолета сошли видные российские политзаключенные, доставленные из кремлевских тюрем, но ни одного белоруса.

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