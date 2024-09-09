В минувший четверг член Партии реформ Сирлис Сымер-Кулль была заменена на посту председателя социальной комиссии Таллиннского городского собрания; ее заменил тоже реформист, бывший член Центристской партии Яанус Рийбе. Поскольку Сымер-Кулль много лет работала в социальной сфере, а Рийбе имеет технологическое образование, члены Центристской партии подозревают, что такой была цена смены партии для Рийбе.