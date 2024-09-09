По факту вымогательства денег у детей под угрозой ножа возбуждено уголовное дело

Перевод: Павел Соболев

26 августа около 16.00 к девочкам, качавшимся на качелях между березами на тропе Яансона у реки Пярну, подошла длинноволосая девушка и под угрозой ножа потребовала от них денег. Получив ответ, что денег нет, нападавшая потребовала у детей сумки. Девочки, выкроившие время для посещения кинотеатра, смогли убежать и позвонить родителям, которые сообщили о случившемся в центр тревоги. Об этом инциденте Postimees написал 28 августа в статье «Нужна помощь очевидцев: у маленьких детей под угрозой ножа требовали деньги».

Полиция выявила реальную угрозу и возбудила уголовное дело по расследованию инцидента. «В настоящее время по делу о попытке угрозы возбуждено уголовное производство, и наша цель в ходе расследования - выяснить, что именно произошло и по какой причине такой инцидент стал возможным», - заявила представитель Пярнуской полиции Анна-Кристийна Лятт.

Угроза убийством, причинием вреда здоровью или ущербом имуществу в значительном размере, если есть основания опасаться, что угроза будет реализована, наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до одного года.