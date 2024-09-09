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ИРЬЯ ЛУТСАР Почему государство не может организовать продажу вакцины от коронавируса в аптеках?

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Ирья Лутсар.
Ирья Лутсар. Фото: Eero Vabamägi
  • Вакцины против коронавируса не идеальны, но эффективны в предотвращении тяжелого течения болезни
  • Не имеет смысла выбрасывать в конце дня вакцину, оставшуюся неиспользованной группами риска
  • Принижение экспертов и чиновников, игнорирование их рекомендаций никому не приносит пользы

Национальная экспертная комиссия по иммунопрофилактике давала свои рекомендации по вакцине от коронавируса, учитывая результаты исследований, соотношение пользы и вреда, рекомендации международных организаций, поведение других европейских стран и финансовые возможности Кассы здоровья, пишет вирусолог Ирья Лутсар («Эстония 200»).

Перевод: Павел Соболев

Было решено, что люди из групп риска получат вакцину бесплатно, поскольку они подвергаются наибольшему риску тяжелого заболевания COVID-19. Со времени пандемии мы узнали, что страны, которые смогли определить свои приоритеты, добились большего успеха в вакцинации.

Вакцины против коронавируса не идеальны, но по-прежнему эффективны для предотвращения тяжелого течения заболевания, а также при симптоматическом COVID-19. Важно добавить, что тяжелая форма COVID-19 в данном контексте означает заболевание, которое требует госпитализации и может иметь очень серьезные последствия. Эффективность вакцин в предотвращении легкой и среднетяжелой формы заболевания COVID-19 находится в диапазоне 40-50% сразу после вакцинации, но быстро снижается и является относительно низкой через четыре месяца.

Хотя вакцины хорошо переносятся, ни один препарат не свободен от побочных эффектов. Здесь необходимо провести оценку пользы и вреда. Решение о том, что вакцина гарантирована на национальном уровне (т.е. бесплатна) только для групп риска, вызвало возмущение среди некоторых граждан. Я согласна, что каждый имеет право принимать собственные решения относительно своего здоровья, и, как и другие вакцины, вакцина от коронавируса должна быть доступна в аптеках для тех, кто хочет ее получить. На самом деле это сейчас не так.

Государственные чиновники и эксперты не виноваты в сложившейся ситуации. Согласно действующему в Эстонии законодательству, государство не может выступать в роли оптового или розничного торговца лекарствами (в том числе вакцинами). Эта роль отведена производителям лекарств либо напрямую, либо через оптовиков.

Как мы видим, ни одна из сторон до сих пор не вывела на эстонский рынок вакцину от короны. Они могут сами объяснить или прокомментировать причины. Другая проблема, особенно для небольших стран, заключается в том, что вакцины по-прежнему расфасовываются во флаконы по шесть доз. Поскольку срок годности вакцины быстро истекает при открытии, это означает большие потери вакцины, особенно в небольших сообществах.

Учитывая прибыль, которую производители вакцин получили во время пандемии, можно было бы ожидать, что вакцины от коронавируса уже давно будут расфасованы во флаконы с одной дозой или в предварительно заполненные шприцы. Я полностью осознаю, что это не должно быть слишком сложным.

Нынешнее решение заключается не в том, что некоторые семейные врачи дают вакцину всем желающим, игнорируя национальные рекомендации. В этом случае, помимо нерационального использования денег, существует риск того, что вакцины не хватит для людей из группы риска. В то же время выбрасывать в конце дня вакцину, оставшуюся от групп риска, не имеет смысла.

Мы могли бы также использовать методологию, которая работала в Израиле во время пандемии - жители знали, в какой день их семейный врач будет делать прививку, и в конце рабочего дня оставшиеся дозы вакцины раздавались желающим в порядке живой очереди.

Помимо прочего, из уроков пандемии мы узнали, что принижение экспертов и чиновников вашей страны, игнорирование их рекомендаций в конечном итоге никому не приносит пользы. Скорее, это приводит к недоверию к государству и экспертам. Результаты этого уже можно увидеть во многих странах, в том числе и в Эстонии - число непривитых детей значительно возросло, и риск возвращения тяжелых инфекционных заболеваний, ставших было крайне редкими, вполне реален. Мы уже видим рост заболеваемости коклюшем и корью в Европе.

Я доверяю своей стране и ее экспертам. Только в сотрудничестве с ними мы сможем найти лучшие решения.

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