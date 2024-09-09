ИРЬЯ ЛУТСАР Почему государство не может организовать продажу вакцины от коронавируса в аптеках?

Как мы видим, ни одна из сторон до сих пор не вывела на эстонский рынок вакцину от короны. Они могут сами объяснить или прокомментировать причины. Другая проблема, особенно для небольших стран, заключается в том, что вакцины по-прежнему расфасовываются во флаконы по шесть доз. Поскольку срок годности вакцины быстро истекает при открытии, это означает большие потери вакцины, особенно в небольших сообществах.

Учитывая прибыль, которую производители вакцин получили во время пандемии, можно было бы ожидать, что вакцины от коронавируса уже давно будут расфасованы во флаконы с одной дозой или в предварительно заполненные шприцы. Я полностью осознаю, что это не должно быть слишком сложным.

Нынешнее решение заключается не в том, что некоторые семейные врачи дают вакцину всем желающим, игнорируя национальные рекомендации. В этом случае, помимо нерационального использования денег, существует риск того, что вакцины не хватит для людей из группы риска. В то же время выбрасывать в конце дня вакцину, оставшуюся от групп риска, не имеет смысла.

Мы могли бы также использовать методологию, которая работала в Израиле во время пандемии - жители знали, в какой день их семейный врач будет делать прививку, и в конце рабочего дня оставшиеся дозы вакцины раздавались желающим в порядке живой очереди.

Помимо прочего, из уроков пандемии мы узнали, что принижение экспертов и чиновников вашей страны, игнорирование их рекомендаций в конечном итоге никому не приносит пользы. Скорее, это приводит к недоверию к государству и экспертам. Результаты этого уже можно увидеть во многих странах, в том числе и в Эстонии - число непривитых детей значительно возросло, и риск возвращения тяжелых инфекционных заболеваний, ставших было крайне редкими, вполне реален. Мы уже видим рост заболеваемости коклюшем и корью в Европе.

Я доверяю своей стране и ее экспертам. Только в сотрудничестве с ними мы сможем найти лучшие решения.