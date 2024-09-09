«Путь к исцелению от рака очень сложный». Принцесса Уэльская закончила курс химиотерапии

«Лето близится к концу, и я не могу описать, какое это облегчение наконец-то закончить курс химиотерапии, - сказала принцесса Уэльская в обращении, опубликованном ее пресс-службой. - Последние девять месяцев были невероятно трудными для нашей семьи. Привычная жизнь может измениться в один момент, и нам надо было найти способ пройти сквозь этот шторм».

Сообщается, что до конца этого года Кейт примет участие в ряде общественных мероприятий.

Кенсингтонский дворец также выпустил домашний видеоролик всей семьи - Кейт, Уильяма и троих детей, - снятый в Норфолке, где у королевской семьи есть резиденция в Сандрингемском дворце.

«Путь к исцелению от рака очень сложный, пугающий и непредсказуемый, особенно для близких. Вместе со смирением приходит осознание, насколько вы уязвимы, хотя раньше вы о таком не задумывались. И вместе со всем этим приходит новый взгляд на всё», — говорит Кейт в обращении.

«Последние события прежде всего напомнили Уильяму и мне о необходимости многое переосмыслить и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимыми», - сказала принцесса Уэльская.

Трудное начало года