На прошлой неделе Партия реформ получила известие о том, что фигура номер один в ее истории Сийм Каллас покидает Рийгикогу и активную политику. Неделя завершилась резкой и откровенной прощальной речью его дочери, бывшего премьер-министра Каи Каллас, следующего вероятного верховного представителя Евросоюза, на съезде Партии реформ.
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Сийм и Кая Каллас попрощались с эстонской политикой, Кая напоследок подняла немного пыли в воздух
Перевод: Павел Соболев
Каллас пообещала, что после ухода с поста председателя партии она не станет тем председателем партии, который постоянно публично критикует своего преемника (имея в виду Андруса Ансипа). «Сегодня мой последний день, когда я могу критиковать действующее правительство, не нарушая при этом своего обещания», - сказала она.