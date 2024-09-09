Сийм и Кая Каллас попрощались с эстонской политикой, Кая напоследок подняла немного пыли в воздух

Каллас пообещала, что после ухода с поста председателя партии она не станет тем председателем партии, который постоянно публично критикует своего преемника (имея в виду Андруса Ансипа). «Сегодня мой последний день, когда я могу критиковать действующее правительство, не нарушая при этом своего обещания», - сказала она.