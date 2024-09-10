Родители жительницы Эстонии, которую обвиняют в убийстве младенца, рассказали новую версию произошедшего

Вчера вечером в передаче Märgatud Eesti на TV3 интервью дал брат обвиняемой. Он сказал, что навещал сестру и в Марокко, где ее тогда арестовали. Брат описал сестру как очень худую и сравнил ее с руинами.

До сих пор родители утверждали, что не знали о беременности дочери и никто не мог ничего заподозрить. Глава семьи признался, что в какой-то момент защитник его дочери, юрист Роберт Сарв, попросил поискать дополнительную информацию о беременности, что, по его словам, могло также прояснить ситуацию. По словам отца, дочь утверждает, что родила в бане, а когда выходила оттуда, собака вырвала младенца с рук.