Отобранный на драфте NBA баскетболист погиб в ДТП

По данным портала Basketfaul.com.tr, 34-летний Караман ждал на обочине своего друга. Баскетболиста сбил не справившийся с управлением автомобиль, водитель которого предположительно был пьян. Караман получил смертельные травмы.

За свою 17-летнюю карьеру Караман представлял множество разных клубов. С 2007 по 2011 год он играл за «Бурсу Тофас», а затем в течение года за измирский «Пынар Карсияка». Летом 2012 года тогдашняя команда «Нью-Джерси Нетс» (ныне «Бруклин Нетс») выбрала его под 57-м номером на драфте НБА, однако Караман не сыграл в высшей лиге за океаном.

Илькан Караман. Фото: fiba.basketball

С 2012 по 2014 год он представлял лучший клуб Турции «Истанбул Фенербахче» и вместе с ним стал чемпионом страны и обладателем кубка. В сезоне 2012/13 он набирал в среднем 4,4 очка и 2,5 подбора в 22 матчах Евролиги. Он представлял молодежную и мужскую сборную Турции в отборочной серии чемпионата Европы 2013 года.

Карьере Карамана помешали хронические проблемы с коленями. За пределами родины он год работал во Франции и полгода на Тайване.