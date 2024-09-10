Народ опять проголосовал за власть, друг охранника Путина получил новый бизнес, киллер должен вернуть деньги. Обзор событий в РФ

Эти события анализирует российский публицист и предприниматель Сергей Чернышов.

В едином порыве переизбрали власть

В России прошли выборы. Точнее, перевыборы, потому что кандидаты от «партии власти» везде и всюду подтвердили свои мандаты.

Три дня, с 6 по 8 сентября в стране выбирали 21 губернатора, 13 региональных парламентов и несколько тысяч региональных и местных депутатов на сотнях выборов и «довыборов» (когда избираются лишь несколько депутатов на освободившиеся кресла). Интриги не случилось. Все действующие главы регионов были переизбраны, все, кого назначил Путин как «временно исполняющих обязанности», получили мандат избирателей.

В очередной раз подтвердилось, что в любой регион можно назначить кого угодно - и в нем гарантированно найдется 30-40% избирателей, одобряющих выбор президента. А остальных, в случае чего, можно нарисовать или привести на участки «по долгу службы».

Так, главой республики Алтай с результатом 70,4% голосов стал бывший секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В 2009-2017 годах он не менее успешно два раза избирался губернатором Псковской области. Путин назначил его и.о. главы республики Алтай всего лишь три месяца назад. До этого Турчак был в своем новом подшефном регионе всего лишь несколько раз. На этих выборах, кстати, он даже не смог проголосовать за самого себя, потому что у него нет местной регистрации - Турчак все еще прописан в Санкт-Петербурге.