В России прошел очередной «единый день голосования» - правда, по традиции, установившейся еще с ковидных времен, теперь это три дня. Власть ожидаемо подтвердила свой мандат, а еще состоялся массовый призыв в депутаты всех уровней «ветеранов СВО» - новой российской элиты. «Рольф» - крупнейший автодилер России, который был национализирован указом Путина еще в декабре прошлого года, официально назвал нового владельца - им стал друг охранника Путина, естественно, эффективный менеджер. Суд в Петербурге, лишний раз доказав, что правосудие в России существует, обязал киллера вернуть деньги за заказ на убийство, - в силу того, что он «действовал обманом» и самого начала не собирался исполнять контакт.
Народ опять проголосовал за власть, друг охранника Путина получил новый бизнес, киллер должен вернуть деньги. Обзор событий в РФ
Эти события анализирует российский публицист и предприниматель Сергей Чернышов.
В едином порыве переизбрали власть
В России прошли выборы. Точнее, перевыборы, потому что кандидаты от «партии власти» везде и всюду подтвердили свои мандаты.
Три дня, с 6 по 8 сентября в стране выбирали 21 губернатора, 13 региональных парламентов и несколько тысяч региональных и местных депутатов на сотнях выборов и «довыборов» (когда избираются лишь несколько депутатов на освободившиеся кресла). Интриги не случилось. Все действующие главы регионов были переизбраны, все, кого назначил Путин как «временно исполняющих обязанности», получили мандат избирателей.
В очередной раз подтвердилось, что в любой регион можно назначить кого угодно - и в нем гарантированно найдется 30-40% избирателей, одобряющих выбор президента. А остальных, в случае чего, можно нарисовать или привести на участки «по долгу службы».
Так, главой республики Алтай с результатом 70,4% голосов стал бывший секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В 2009-2017 годах он не менее успешно два раза избирался губернатором Псковской области. Путин назначил его и.о. главы республики Алтай всего лишь три месяца назад. До этого Турчак был в своем новом подшефном регионе всего лишь несколько раз. На этих выборах, кстати, он даже не смог проголосовать за самого себя, потому что у него нет местной регистрации - Турчак все еще прописан в Санкт-Петербурге.
У Турчака среди коллег-губернаторов нашлось еще двое собратьев по несчастью, лишенных права голосовать в своем собственном регионе из-за отсутствия в нем даже временной регистрации. Это новоизбранные губернаторы Волгоградской и Астраханской областей Андрей Бочаров и Игорь Бабушкин. Оба избрались на третий срок, но так и не успели обзавестись постоянным местом жительства по месту службы.
Еще один знаковый результат прошедших выборов - из 380 участников войны в Украине, баллотировавшихся на этих выборах, 308 стали депутатами самых разных регионов и уровней по всей стране. В том числе один их них - ветеран-десантник Сергей Сеченов, воевавший под Херсоном, занял место соратника Алексея Навального Андрея Фатеева в городской Думе Томска. А место недавно освобожденной по обмену из российской тюрьмы Ксении Фадеевой (главы Штаба Навального в Томске, осужденной за «экстремизм») заняла глава местного отделения фонда «Защитники Отечества» (помогает ветеранам войны в Украине) Диана Смолева. Вот такая новая российская элита и новые народные предпочтения.
Независимое движение «Голос» зарегистрировало порядка 450 нарушений по всей стране. А в республике Алтай более 10% бюллетеней даже по официальным данным оказались испорченными. Это много, но на картину выборов принципиально не влияет. За власть, не стесняющуюся агитировать за убийство жителей соседней страны, проголосовали не какие-то свалившиеся с неба инопланетяне, а миллионы и миллионы вполне реальных россиян.
Подарил другу автодилера
Крупнейший российский автодилер «Рольф», который государство национализировало в декабре прошлого года, официально объявил, что его новым владельцем стал Умар Кремлев. Глава Международной ассоциации бокса и друг главы службы охраны российского президента Алексея Рубежного. Как выяснило издание «Проект», Умаров изначально фигурировал в качестве нового собственника при национализации компании, и именно Рубежный предложил Путину провернуть это дело. Настоящая мужская дружба.
Кстати, это не первый подарок Рубежного другу. По данным того же «Проекта», именно благодаря протекции главы президентской охраны, компания Кремлева стала единым оператором «Национальной лотереи», а затем - бенефициаров трех крупнейших букмекерских компаний России - «Фонбет», «Пари» и «Лига ставок».
«Рольф» был отобран у прежнего владельца Сергея Петрова в конце декабря 2023 года. Это был первый случай, когда национализации «в целях обеспечения государственной безопасности» подвергается компания, созданная не иностранными инвесторами, а российским гражданином. Оказалось, что и так тоже можно.
Петров создал «Рольф» еще в 1991 году. С тех пор он не только развивал бизнес, но и занимался политикой - в том числе, был депутатом российской Госдумы. Он не голосовал за «закон Димы Яковлева» (по которому запрещалось усыновление российских детей иностранцами), и не голосовал за аннексию Крыма в 2014 году.
За что и был признан «недружественным». Вскоре после «Крымской весны» он уехал из России, а в 2019 году был заочно осужден за мошенничество и объявлен в международный розыск.
Недобросовестный киллер вернет деньги
Невский районный суд в Петербурге взыскал с профессионального киллера Евгения Попова более 600 тысяч рублей, полученные им за убийство местного предпринимателя, признав заказ «ничтожной сделкой». В строгом соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Согласно решению суда, Попов «действовал обманом», не собирался исполнять свою часть сделки (правда, в итоге все равно исполнил), и вообще действовал «с целью заведомо противной основам правопорядка и нравственности». Попросту говоря, обманул заказчика и всю Российскую Федерацию.
Евгений Попов в конце «нулевых» стал видным членом одной из питерских ОПГ, одновременно оставаясь действующим оперативником уголовного розыска. Одним из заказчиков этой ОПГ в мае 2010 года стал местный бизнесмен Борис Клементов, который хотел забрать силой 10 миллионов рублей, принадлежащих его партнеру Михаилу Кускову. За 30 тысяч Попов должен был избить Кускова, а если тот и после этого не согласится передать деньги – то за 15 тысяч долларов убить его. Кусков, к несчастью, не согласился. Через полгода Попов напал на Кускова с ножом и монтировкой, и тот погиб.
В 2021 году (через десять лет после случившегося!) Попова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. В еще через три года поняли, что он еще и незаконно обогатился - в результате суд и признал ту самую сделку «ничтожной». Деньги в размере 628 516 рублей теперь будут переданы в бюджет. Кроме того, Попов обязан заплатить госпошлину в размере 9 485 рублей. За судебные расходы, так сказать.